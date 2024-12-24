https://ria.ru/20241224/ssha-1990929093.html

AP: в США отозвали апелляцию на решение суда по делу Болдуина

AP: в США отозвали апелляцию на решение суда по делу Болдуина - РИА Новости, 24.12.2024

AP: в США отозвали апелляцию на решение суда по делу Болдуина

Специальный прокурор США Кари Моррисси отозвала апелляцию на принятое в июле решение суда, по которому разбирательство в отношении актера Алека Болдуина,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:57:00+03:00

2024-12-24T06:57:00+03:00

2024-12-24T06:59:00+03:00

нью-мексико

сша

санта-фе (сша)

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специальный прокурор США Кари Моррисси отозвала апелляцию на принятое в июле решение суда, по которому разбирательство в отношении актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве на киносъемках, было прекращено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на окружную прокуратуру Санта-Фе. В июле суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году. В сентябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы суда передавало, что американская прокуратура обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение прекратить разбирательство в отношении Болдуина. "Прокуроры Нью-Мексико не будут подавать апелляцию на решение суда об отклонении обвинения в непредумышленном убийстве против Алека Болдуина, который открыл стрельбу по оператору на съемочной площадке... Специальный прокурор Кари Моррисси отозвала апелляцию на июльское решение суда", - говорится в сообщении. Как заявили адвокаты актера Люк Никас и Алекс Спиро, решение об отзыве апелляции является "окончательным подтверждением" того, что Болдуин не совершил никакого преступления. Ранее прокуратура настаивала на якобы безответственном поведении Болдуина при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и допущенной халатности при его проверке на предмет безопасности. Защита актера эти доводы отвергала, заявляя, что переданный Болдуину револьвер, по оценкам участников съемок, был полностью безопасен. Как сообщалось, двое членов съемочной группы, ответственных за огнестрельное оружие на съемочной площадке, ранее признали вину по делу. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.

https://ria.ru/20241222/sud-1990669119.html

https://ria.ru/20241003/polsha-1976163553.html

нью-мексико

сша

санта-фе (сша)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-мексико, сша, санта-фе (сша), алек болдуин (александр рэй болдуин iii)