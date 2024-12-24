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США готовят войну у собственных границ

США готовят войну у собственных границ - РИА Новости, 24.12.2024

США готовят войну у собственных границ

До инаугурации Дональда Трампа остается чуть менее месяца, но избранный президент Соединенных Штатов уже развил невероятно бурную деятельность, порой на грани... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:00:00+03:00

2024-12-24T08:00:00+03:00

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аналитика

сша

панама

дональд трамп

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До инаугурации Дональда Трампа остается чуть менее месяца, но избранный президент Соединенных Штатов уже развил невероятно бурную деятельность, порой на грани геополитического скандала и открытой провокации. В рамках своего затяжного турне на пути в Белый дом Трамп, выступая перед своими избирателями и политическим бомондом в Аризоне, заявил, что его будущая администрация — это команда мечты и перед ней, помимо прочего, стоит задача вернуть в собственность США Панамский канал, отданный в рамках "дурацкого соглашения". В качестве причины Трамп назвал необоснованно высокие тарифы на проводку судов, якобы самовольно вводимые Панамой и бьющие по экономической выгоде американских компаний.Слова самого влиятельного человека обоих американских континентов шарахнули в медиаэфире, как шрапнель в замкнутом пространстве, эхом продолжив предыдущие скандальные эскапады вроде необходимости купить Гренландию или сделать Канаду и Мексику чуть ли не следующими штатами. Внутри континента заявление вызвало настолько мощную реакцию, что буквально в считаные часы Хосе Рауль Мулино, президент Панамы, записал ответное видео. В нем он сказал, что никакого пересмотра соглашения от 1999 года быть не может: Панама не вернет ни единого квадратного метра своих территорий. И очень предусмотрительно подчеркнул, что независимость и суверенитет Панамы не подлежат обсуждению.Если в случае с Канадой и Мексикой заявления Трампа можно списать на неумный юмор, то с Панамой и проходящим по ее землям каналом все намного серьезнее. Ситуацию критически осложняет тяжелый исторический анамнез.Государство Панама ровно сто лет шло к обладанию и получению всех полагающихся преференций от судоходного маршрута, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. Специально дадим краткую хронологическую выжимку, чтобы стала понятна крутость бульона, завариваемого сейчас в Центральной Америке, и сложность политико-юридического фона.Строительство канала, который бы физически соединил два океана и устранил необходимость судам огибать Южную Америку, задумывалось еще в конце XIX века. Но французская Panama Canal Company, договорившаяся с правительством Колумбии о реализации проекта, обанкротилась под грузом обвинений в подделке документов и махинациях. На стройку века уже было махнули рукой, но на историческую сцену выпрыгнул Филипп-Жан Бюно-Варийя, бывший французский военный и отчаянный проходимец. Он выкупил контрольный пакет акций и отправился с ним в США, где умудрился наладить тесные связи с республиканцами. В начале XX века Варийя фактически становится главным интегратором проекта и проводником американских интересов. Именно он убедил акционеров компании продать Вашингтону стройку канала — как готовый бизнес — за 40 миллионов долларов. Он же способствовал подписанию соглашения о передаче США в аренду полосы шириной шесть километров, по которой и должен был пройти канал. Конгресс Колумбии этот документ ратифицировать отказался, и наш герой тут же поддержал панамских сепаратистов, решивших основать отдельное государство, за что был назначен послом молодой державы. США мгновенно признали независимость Панамы, а последняя в благодарность подарила Штатам оговоренные земли в вечное владение.Канал построили, и вся его деятельность находилась под тотальным управлением Соединенных Штатов, ничуть не стеснявшихся использовать его в качестве рычага против политических и торговых конкурентов. При этом Панама прекрасно отдавала себе отчет, какой актив находится на ее землях и сколько денег течет мимо государственной казны.К концу 70-х к власти в результате военного переворота там пришел полковник Омар Торрихос, занявший по ключевому вопросу непримиримую позицию. Надо отметить, что его поддержали и другие центральноамериканские страны, изрядно утомившиеся от американского диктата и грабежа. В 1975 году госсекретарь Генри Киссинджер доложил президенту Форду дословно следующее: если переговоры по каналу провалятся, нас выгонят со всех международных площадок, а Латинская Америка превратится в одно сплошное восстание. Его слова были услышаны, и к 1979 году было заключено историческое соглашение о передаче права собственности и управления каналом Панаме начиная с 2000 года.Но очень скоро в Вашингтоне осознали размер собственной глупости и решили договоренности аннулировать. Переговоры с новым лидером Мануэлем Норьегой успехом не увенчались, а потому США обвинили его в пособничестве наркосиндикатам и в 1989 году ввели в Панаму войска, свергнув законную власть. Процесс передачи инфраструктуры и прав был завершен лишь в 1999 году, но нельзя сказать, что стороны разошлись удовлетворенными.В Вашингтоне постоянно думали о былом величии, а Панама считала, что ее обокрали, упирая на то, что Бюно-Варийя изначально не имел права подписывать никаких соглашений от лица государства, так как на момент заключения сделки не жил в Панаме уже семнадцать лет и действовал как физическое лицо.Захватывающий сюжет, согласитесь.На излете 2024-го Дональд Трамп решил, что передача объекта такой важности была дурацкой идеей, и горит желанием вновь переписать историю.Подоплека здесь достаточно простая, к слову. Выступая в Аризоне, новоизбранный глава США проговорился, что 72 процента трафика через шлюзы канала дает перевозка американских товаров, а 66 процентов грузов перевозятся в порты Соединенных Штатов. Правда, еще со времен прошлого президентства Трампа здесь наблюдается все большее присутствие Китая. Этот процесс резко ускорился после того, как Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем, признав его частью КНР. Пекин жест оценил и начал закачивать в экономику региона немалые деньги. Например, в рамках проекта стоимостью 900 миллионов долларов Китай получил под управление Маргарита Айленд, крупнейший торговый порт и по совместительству крупнейшую зону свободной торговли в Западном полушарии. Также через гонконгскую компанию Пекин контролирует работу портов Бальбоа и Кристобаль, соответственно, крупнейших грузовых хабов Тихоокеанского и Атлантического побережья.Попутно китайские инвесторы построили за полтора миллиарда долларов четвертый мост через канал, дали денег действующему президенту на возведение спортивной арены Amador Convention Center, потратили еще 900 миллионов на новенькую газовую электростанцию, закрывшую все потребности системы шлюзов. Еще два миллиарда Китай потратил на поставки Панаме лекарств и различного медицинского оборудования, не забыв построить внушительное здание китайского посольства.Так что причина агрессивных выпадов прозрачна донельзя. Как и в первый свой срок, Дональд Трамп считает Китай основной угрозой американской торговой и финансовой гегемонии, и китайская экспансия в мягкое подбрюшье Америки вызывает его обоснованную тревогу.Требовать чего-либо у Китая Штаты не могут, но все еще сохраняют законное право на введение войск в Панаму для защиты нейтрального статуса жизненно важной судоходной артерии. Интрига закручивается.

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990744513.html

https://ria.ru/20241223/tramp-1990773955.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, сша, панама, дональд трамп