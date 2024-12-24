https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html

Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников

Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников - РИА Новости, 24.12.2024

Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников

Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:39:00+03:00

2024-12-24T05:39:00+03:00

2024-12-24T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали врасплох польских наемников, когда те пили чай, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра."Они не были готовы встретиться с нами, потому что не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, они сидели чай пили и не успели сработать, мы сказали им: "Подымайте руки в гору, сдавайтесь", а они по-русски не соображают", — сообщил боец.Один из наемников, по словам Кобры, решил сдаться, но второй попытался отстреливаться, в результате обоих уничтожили на месте.Как отметил командир штурмовик, среди наемников 15-20% хорошо подготовлены, остальные не представляют серьезной угрозы. При этом, в отличие от боевиков ВСУ, у них гораздо лучше вооружение, амуниция и техника.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241224/ranenyy-1990923813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины