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Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 24.12.2024 (обновлено: 09:38 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html
Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников
Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников - РИА Новости, 24.12.2024
Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников
Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:39:00+03:00
2024-12-24T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали врасплох польских наемников, когда те пили чай, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.&quot;Они не были готовы встретиться с нами, потому что не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, они сидели чай пили и не успели сработать, мы сказали им: &quot;Подымайте руки в гору, сдавайтесь&quot;, а они по-русски не соображают&quot;, — сообщил боец.Один из наемников, по словам Кобры, решил сдаться, но второй попытался отстреливаться, в результате обоих уничтожили на месте.Как отметил командир штурмовик, среди наемников 15-20% хорошо подготовлены, остальные не представляют серьезной угрозы. При этом, в отличие от боевиков ВСУ, у них гораздо лучше вооружение, амуниция и техника.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241224/ranenyy-1990923813.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников

Штурмовики ВС России уничтожили в ДНР польских наемников, пивших чай

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки "Центр" при захвате одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР застали врасплох польских наемников, когда те пили чай, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.
«

"Они не были готовы встретиться с нами, потому что не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, они сидели чай пили и не успели сработать, мы сказали им: "Подымайте руки в гору, сдавайтесь", а они по-русски не соображают", — сообщил боец.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Один из наемников, по словам Кобры, решил сдаться, но второй попытался отстреливаться, в результате обоих уничтожили на месте.
Как отметил командир штурмовик, среди наемников 15-20% хорошо подготовлены, остальные не представляют серьезной угрозы. При этом, в отличие от боевиков ВСУ, у них гораздо лучше вооружение, амуниция и техника.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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