https://ria.ru/20241224/spektor-1990965526.html
Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже - РИА Новости, 24.12.2024
Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии американца Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии американца Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет... по совокупности (с предыдущим приговором - ред.) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.Также суд оставил в силе назначенный предыдущим приговором штраф – 14 миллионов рублей.Слушания, за исключением резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме.Из оглашенного текста приговора следует, что Спектора зовут Евгений Миронович, родился в 1972 году в Ленинграде, является гражданином США с высшим образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, проживал на Невском проспекте в Санкт-Петербурге без регистрации.Лефортовский суд Москвы в середине августа избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности. По статье УК РФ "Шпионаж" мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html
https://ria.ru/20241129/shpionazh-1986388091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, происшествия
Москва, США, Происшествия
Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
Суд приговорил американца Спектора, обвиняемого в шпионаже, к 15 годам колонии
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии американца Джина Спектора, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет... по совокупности (с предыдущим приговором - ред.) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
Также суд оставил в силе назначенный предыдущим приговором штраф – 14 миллионов рублей.
Слушания, за исключением резолютивной части приговора, проходили в закрытом режиме.
Из оглашенного текста приговора следует, что Спектора зовут Евгений Миронович, родился в 1972 году в Ленинграде, является гражданином США с высшим образованием, женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, проживал на Невском проспекте в Санкт-Петербурге без регистрации.
Лефортовский суд Москвы
в середине августа избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности. По статье УК РФ
"Шпионаж" мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой
. Мужчина в июне 2021 года был приговорен Останкинским судом Москвы к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.