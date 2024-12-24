https://ria.ru/20241224/spch-1991056873.html

В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО

В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО - РИА Новости, 24.12.2024

В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО

Необходимо осуществлять надзор за теми привлекаемыми и привлеченными к уголовной ответственности лицами, которые были помилованы или освобождены от нее в связи... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:33:00+03:00

2024-12-24T17:33:00+03:00

2024-12-24T17:36:00+03:00

россия

валерий фадеев

общество

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо осуществлять надзор за теми привлекаемыми и привлеченными к уголовной ответственности лицами, которые были помилованы или освобождены от нее в связи с участием в СВО, кто после возвращения снова совершили преступления, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Нужен надзор (над теми помилованными за участие в СВО подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые после возвращения вновь совершали преступления - ред.). Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы", - заявил Фадеев журналистам. Глава СПЧ уточнил, что надзор необходим за теми, кто привлекался к уголовной ответственности по "серьезным статьям", например, насилие или убийство. "Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали, и он кровью искупил свою вину, но поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор", - добавил он.

https://ria.ru/20240918/peskov-1973361962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий фадеев, общество, спецоперация