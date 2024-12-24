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В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО - РИА Новости, 24.12.2024
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17:33 24.12.2024 (обновлено: 17:36 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/spch-1991056873.html
В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО
В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО - РИА Новости, 24.12.2024
В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО
Необходимо осуществлять надзор за теми привлекаемыми и привлеченными к уголовной ответственности лицами, которые были помилованы или освобождены от нее в связи... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:33:00+03:00
2024-12-24T17:36:00+03:00
россия
валерий фадеев
общество
спецоперация
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо осуществлять надзор за теми привлекаемыми и привлеченными к уголовной ответственности лицами, которые были помилованы или освобождены от нее в связи с участием в СВО, кто после возвращения снова совершили преступления, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Нужен надзор (над теми помилованными за участие в СВО подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые после возвращения вновь совершали преступления - ред.). Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы", - заявил Фадеев журналистам. Глава СПЧ уточнил, что надзор необходим за теми, кто привлекался к уголовной ответственности по "серьезным статьям", например, насилие или убийство. "Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали, и он кровью искупил свою вину, но поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор", - добавил он.
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россия, валерий фадеев, общество, спецоперация
Россия, Валерий Фадеев, Общество, Спецоперация
В СПЧ призвали следить за помилованными за участие в СВО

Глава СПЧ Фадеев призвал осуществлять надзор за помилованными за участие в СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Необходимо осуществлять надзор за теми привлекаемыми и привлеченными к уголовной ответственности лицами, которые были помилованы или освобождены от нее в связи с участием в СВО, кто после возвращения снова совершили преступления, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Нужен надзор (над теми помилованными за участие в СВО подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые после возвращения вновь совершали преступления - ред.). Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы", - заявил Фадеев журналистам.
Глава СПЧ уточнил, что надзор необходим за теми, кто привлекался к уголовной ответственности по "серьезным статьям", например, насилие или убийство.
"Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали, и он кровью искупил свою вину, но поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор", - добавил он.
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РоссияВалерий ФадеевОбществоСпецоперация
 
 
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