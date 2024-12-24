СМИ: Китай создает масштабную систему коммерческих спутников
China Daily: Китай создает масштабную систему коммерческих спутников
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. КНР создает группировку коммерческих спутников дистанционного зондирования, в которую войдут более 100 аппаратов, пишет китайское издание China Daily.
Как пишет газета со ссылкой на китайскую спутниковую интернет-компанию PIESAT, применение системы, в которую в настоящий момент входит 12 спутников, началось 23 декабря. Система получила название Nuwa (Нюйва) в честь богини из древнекитайской мифологии.
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Ожидается, что к 2025 году группировка Nuwa будет иметь сеть из не менее 20 спутников, в дальнейшем планируется увеличить численность группировки до 114 спутников.
Издание отмечает, что спутниковая группировка обеспечивает глобальное покрытие планеты, в том числе в полярных и экваториальных регионах, и может "видеть" сквозь облака и дождь, тем самым обеспечивая всепогодное непрерывное наблюдение за Землей с разрешением изображения до одного метра.
Спутники, в частности, могут предоставлять данные для борьбы с наводнениями, осуществлять мониторинг водопользования, безопасности строительства, сельскохозяйственный надзор и проводить наблюдения за океаном.
Семнадцатого декабря Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2, они присоединились к еще восьми спутникам, которые были запущенны ранее.
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