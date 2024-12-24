https://ria.ru/20241224/smi-1990928953.html

СМИ: Китай создает масштабную систему коммерческих спутников

СМИ: Китай создает масштабную систему коммерческих спутников - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ: Китай создает масштабную систему коммерческих спутников

КНР создает группировку коммерческих спутников дистанционного зондирования, в которую войдут более 100 аппаратов, пишет китайское издание China Daily. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:52:00+03:00

2024-12-24T06:52:00+03:00

2024-12-24T06:52:00+03:00

китай

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ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. КНР создает группировку коммерческих спутников дистанционного зондирования, в которую войдут более 100 аппаратов, пишет китайское издание China Daily. Как пишет газета со ссылкой на китайскую спутниковую интернет-компанию PIESAT, применение системы, в которую в настоящий момент входит 12 спутников, началось 23 декабря. Система получила название Nuwa (Нюйва) в честь богини из древнекитайской мифологии. Ожидается, что к 2025 году группировка Nuwa будет иметь сеть из не менее 20 спутников, в дальнейшем планируется увеличить численность группировки до 114 спутников. Издание отмечает, что спутниковая группировка обеспечивает глобальное покрытие планеты, в том числе в полярных и экваториальных регионах, и может "видеть" сквозь облака и дождь, тем самым обеспечивая всепогодное непрерывное наблюдение за Землей с разрешением изображения до одного метра. Спутники, в частности, могут предоставлять данные для борьбы с наводнениями, осуществлять мониторинг водопользования, безопасности строительства, сельскохозяйственный надзор и проводить наблюдения за океаном. Семнадцатого декабря Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2, они присоединились к еще восьми спутникам, которые были запущенны ранее.

https://ria.ru/20241105/sputniki-1981876607.html

https://ria.ru/20241218/yaponiya-1989824442.html

китай

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китай, земля