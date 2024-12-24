https://ria.ru/20241224/sk-1991064813.html

Завершено расследование по делу экс-главы подведомственной Минобороны фирмы

Завершено расследование по делу экс-главы подведомственной Минобороны фирмы - РИА Новости, 24.12.2024

Завершено расследование по делу экс-главы подведомственной Минобороны фирмы

Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация"... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:56:00+03:00

2024-12-24T17:56:00+03:00

2024-12-24T18:09:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении экс-гендиректора подведомственного Минобороны РФ АО "Промгидромеханизация" Андрея Спирина, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при управлении указанной организацией... В ходе расследования уголовного дела военными следователями наложен арест на счета Спирина, тем самым обеспечено возмещение причиненного вреда государству в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее ведомством сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении бывшего генерального директора подведомственного Минобороны России АО "Промгидромеханизация" ("ПГМ") Андрея Спирина. Следствием было установлено, что в 2022 году Спирин без заключения соответствующих договоров, за счет бюджетных денежных средств, выделенных АО "ПГМ" для реализации ряда государственных контрактов по строительству объектов для нужд Минобороны России, осуществил в интересах ООО "Квэста Констракшн" работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ имени Ломоносова на сумму свыше 45 миллионов рублей, причинив тем самым государству ущерб в указанном размере.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)