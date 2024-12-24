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Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии - РИА Новости, 24.12.2024
Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
Глава минобороны Турции Яшар Гюлер обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы, касающиеся безопасности в регионе, в первую очередь ситуацию в Сирии,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:47:00+03:00
2024-12-24T23:47:00+03:00
2024-12-24T23:47:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы, касающиеся безопасности в регионе, в первую очередь ситуацию в Сирии, сообщило турецкое ведомство. Телефонный разговор состоялся в ночь на среду. "В ходе разговора Гюлер и Остин обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также ряд региональных вопросов, касающихся обороны и безопасности, в первую очередь обстановку в Сирии", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сирия, турция, россия, яшар гюлер, ллойд остин, башар асад, министерство обороны сша, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, Россия, Яшар Гюлер, Ллойд Остин, Башар Асад, Министерство обороны США, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
Глава МО Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии и другие вопросы