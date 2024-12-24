https://ria.ru/20241224/siriya-1991115340.html

Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии

Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии - РИА Новости, 24.12.2024

Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии

Глава минобороны Турции Яшар Гюлер обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы, касающиеся безопасности в регионе, в первую очередь ситуацию в Сирии,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:47:00+03:00

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2024-12-24T23:47:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы, касающиеся безопасности в регионе, в первую очередь ситуацию в Сирии, сообщило турецкое ведомство. Телефонный разговор состоялся в ночь на среду. "В ходе разговора Гюлер и Остин обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также ряд региональных вопросов, касающихся обороны и безопасности, в первую очередь обстановку в Сирии", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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