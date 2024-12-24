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СМИ рассказали о штрафах россиянам от ГИБДД перед Новым годом - РИА Новости, 24.12.2024
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12:57 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/shot-1990982526.html
СМИ рассказали о штрафах россиянам от ГИБДД перед Новым годом
СМИ рассказали о штрафах россиянам от ГИБДД перед Новым годом - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ рассказали о штрафах россиянам от ГИБДД перед Новым годом
Россиян стали массово штрафовать за слишком сильно украшенные к Новому году автомобили, сообщает Shot в Telegram-канале. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:57:00+03:00
2024-12-24T12:57:00+03:00
общество
авто
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россиян стали массово штрафовать за слишком сильно украшенные к Новому году автомобили, сообщает Shot в Telegram-канале."Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства". Но самое неприятное то, что инспекторы могут и вовсе потребовать снять гирлянды с авто, а потом приехать в отделение и показать, что ничего лишнего на машине больше нет", – выяснило агенство.Отмечено, что любовь некоторых водителей к установке елок на крыши машин без должного закрепления и обвешивание автомобилей гирляндами, подключенными к электросистеме автомобиля, карается штрафом за вмешательство в проводку автомобиля. Но избежать этого можно, если подключать 12-вольтовую гирлянду через прикуриватель, а елку устанавливать на багажник на крыше, говорится в материале.В декабре адвокат Евгения Квартальнова рассказывала, что украшение подъезда дома к Новому году без ведома управляющей компании и согласия соседей может грозить штрафом до 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241220/shtrafy-1990507458.html
https://ria.ru/20241224/novyy_god-1987386658.html
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РИА Новости
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общество, авто
Общество, Авто
СМИ рассказали о штрафах россиянам от ГИБДД перед Новым годом

Shot: ГИБДД стала массово штрафовать россиян за слишком новогодние автомобили

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы
Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы. Архивное фото
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Дзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россиян стали массово штрафовать за слишком сильно украшенные к Новому году автомобили, сообщает Shot в Telegram-канале.
"Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства". Но самое неприятное то, что инспекторы могут и вовсе потребовать снять гирлянды с авто, а потом приехать в отделение и показать, что ничего лишнего на машине больше нет", – выяснило агенство.
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Отмечено, что любовь некоторых водителей к установке елок на крыши машин без должного закрепления и обвешивание автомобилей гирляндами, подключенными к электросистеме автомобиля, карается штрафом за вмешательство в проводку автомобиля. Но избежать этого можно, если подключать 12-вольтовую гирлянду через прикуриватель, а елку устанавливать на багажник на крыше, говорится в материале.
В декабре адвокат Евгения Квартальнова рассказывала, что украшение подъезда дома к Новому году без ведома управляющей компании и согласия соседей может грозить штрафом до 15 тысяч рублей.
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