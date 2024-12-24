https://ria.ru/20241224/shenk-1991064240.html

Андрей Шенк: реальные активы защитят от инфляции на длинном горизонте

Андрей Шенк: реальные активы защитят от инфляции на длинном горизонте - РИА Новости, 24.12.2024

Андрей Шенк: реальные активы защитят от инфляции на длинном горизонте

В условиях высокой инфляции, борьбу с которой ведет Банк России, острее встает вопрос сохранения и преумножения личных капиталов, причем это актуально для людей РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:56:00+03:00

2024-12-24T17:56:00+03:00

2024-12-24T17:56:00+03:00

интервью

россия

андрей шенк

сбербанк россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991058001_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8862185e2dcfaf3ccc769ebb715d6859.jpg

В условиях высокой инфляции, борьбу с которой ведет Банк России, острее встает вопрос сохранения и преумножения личных капиталов, причем это актуально для людей разного достатка, в том числе состоятельных. Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк в интервью РИА Новости рассказал о наиболее эффективных рыночных стратегиях и инструментах, а также подвел итоги 2024 года и оценил перспективы года наступающего с точки зрения управления активами.- Для начала давайте кратко подведем итоги уходящего года. Какие тенденции преобладали на рынке, что появилось нового?- Главный итог этого года в том, что ни участники рынка, ни аналитики, ни даже Центральный банк в своих прогнозах не смогли правильно оценить динамику инфляции и, соответственно, ключевой ставки. Так большинство участников рассчитывали, что к лету ставка поднимется до 16%, а потом начнет снижаться. По факту же мы заканчиваем год на уровне выше 20%, причем такой уровень может сохраняться достаточно продолжительное время, вплоть до конца следующего года. Именно из-за последовательного повышения ключевой ставки весь год мы жили в ситуации снижения интереса к классическим рисковым инструментам - акциям и облигациям с фиксированным купоном.В таких условиях участники рынка - кто быстрее, кто медленнее – стали подстраиваться под новые реалии, активно развивая линейку инструментов денежного рынка как наиболее востребованный класс активов – это и структурные продукты, и цифровые финансовые активы, и депозиты с привязкой к ключевой ставке.- Традиционный для последнего времени вопрос: за счет чего поддерживается интерес людей к инвестированию в условиях рекордно высоких ставок по депозитам?- Мы действительно привыкли противопоставлять классические инвестиционные инструменты банковским депозитам. Между тем в последнее время (преимущественно с 2022 года) появились такие консервативные инструменты, которые формально относятся к инвестиционным, но по своему риск-профилю близки к депозитам. Это фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном (флоатеры) с высоким кредитным качеством. Такие инструменты имеют высокую ликвидность, а их доходность привязана к ставкам денежного рынка. Так, если у обычных облигаций есть две меры риска – кредитный и процентный, то у флоатеров процентного риска практически нет. Поэтому интерес к инвестированию в такие инструменты был достаточно высоким.Статистика Центрального банка показывает, что продолжает расти количество брокерских счетов, идут притоки на фондовый рынок, и идут они как раз в фонды денежного рынка, которые позволяют многим инвесторам занимать удобные для них краткосрочные или долгосрочные, но более гибкие позиции. В целом же можно сказать, что правильно поступили те инвесторы, которые в этом году сделали ставку на денежный рынок. А те, кто приобретал более рисковые инструменты, получили отрицательный результат (за исключением тех, кто инвестировал в золото).- Как чувствует себя классический рынок ценных бумаг? Может быть, настало время заходить в подешевевшие активы?- Мы сейчас находимся в состоянии неопределенности. Большое влияние сегодня имеют макроэкономические факторы: инфляция, темпы роста экономики, наличие трудовых ресурсов, наличие технологий. Соответственно, есть проблемы с импортом технологий, связанные с санкциями, проблемы с международными расчетами, дефицит трудовых ресурсов. Высокая ставка в моменте не позволяет победить инфляцию, хотя и позволяет пока удерживаться от сценария гиперинфляции. На это накладывается геополитическая повестка, в том числе дисбалансы глобальной экономики, которые через цены на сырьевые товары будут влиять на российскую экономику, на прибыли компаний, на бюджет, на инфляцию и, соответственно, на динамику фондовых рынков. И тут есть очень много того, чего мы не знаем. Потому что сейчас происходит смена кабинетов в США, которая будет означать смену политики. Пока мы видим только декларации и заявления, а реальные действия увидим после 20 января 2025 года. Спекуляции на таком рынке – дело не очень благодарное и очень сложное. Я бы оставил это профессиональным трейдерам, которые имеют очень высокий аппетит к риску, знают, как с этими рисками работать, и не расстраиваются, если что-то идет не так.- Какую структуру портфеля вы посоветуете иметь инвесторам в таких условиях?- Сейчас необходимо иметь диверсифицированный портфель, где должны присутствовать различные классы активов. Это должны быть и акции, и какая-то часть облигаций, в том числе валютных, это должны быть золото, инструменты денежного рынка и некоторая часть альтернативных инвестиций. При этом мы считаем, что акций в портфеле должно быть больше, чем в нормальное время, потому что мы живем в проинфляционной экономике, когда особую ценность приобретают реальные активы, способные защитить от инфляции на длинном горизонте. Акции - как раз такой класс активов. Несмотря на то, что в моменте на фоне высокой ставки котировки снижаются, мы понимаем, что ценность реальных активов, которые стоят за акциями, остается высокой, ведь качественные эмитенты по-прежнему чувствуют себя хорошо с точки зрения корпоративных прибылей. У них нет проблем с долгами, есть устоявшаяся бизнес-модель, есть уникальные конкурентные преимущества: такие компании продолжают стабильно генерировать хорошие финансовые показатели. И сейчас, конечно, неплохой момент купить их дешево. Будет ли момент купить еще дешевле? Мы не знаем. Поэтому, если у вас в портфеле нет акций, их надо покупать и наращивать до нормальной доли. На длинном горизонте 3-5 лет – сейчас отличная точка входа, потому что по мультипликаторам рынок торгуется на исторических минимумах, и такая возможность для покупки появляется редко.- Те, кто в этом году участвовал в IPO, получили негативную переоценку портфелей. Будет ли интерес к новым эмитентам в следующей году, и какие отрасли сегодня наиболее интересны инвесторам?- Период IPO будет продолжаться. Компаниям создаются благоприятные условия для выхода на рынок, это стратегическая история и хорошая тенденция. Многие страны вне зависимости от того, к какому политическому блоку или группе стран они относятся, через это проходят или проходили. Рынок IPO существует не только в США, он достаточно развит в Индии, Китае и в других странах. И Россия здесь не должна быть исключением.Что касается переоценки компаний, которые вышли на IPO в этом году, то это были преимущественно так называемые "компании роста" - некрупные компании с бизнес-моделью, предполагающей двузначный рост прибыли и выручки. Основная часть стоимости таких эмитентов всегда смещена в сторону 5+ лет. Естественно, финансовые модели таких компаний восприимчивы к высоким ставкам, и неудивительно, что цена их акций упала. Но инвесторы, которые заходили по IPO (это преимущественно не спекулянты), подобные рыночные риски понимали и, я надеюсь, сделали правильную инвестицию на длинный горизонт. Здесь нельзя смотреть только на график котировок, нужно видеть реальную картину: многие из вышедших на первичное размещение компаний уже успели опубликовать отчетность, которая соответствует заявленным целям IPO. Цены снизились, но это также возможность зайти в эти бумаги, докупить, увеличить позицию для тех, кто понимает этот риск и хочет заработать какую-то дополнительную доходность в будущем. Понятно, что здесь надо соблюдать определенную осторожность, поскольку столь жесткие монетарные условия никто в свои модели не закладывал. Необходимо проводить финансовый анализ и смотреть, насколько реальность совпадает с ожиданиями.В следующем году возможность проведения новых IPO будет зависеть от состояния экономики и общего рыночного настроения. Если высокие ставки сохранятся надолго, не будет явного улучшения в экономике, то на депрессивном рынке мало кто захочет размещаться. Хорошие компании не захотят себя дешево продавать, а те, которые будут пытаться таким образом привлекать инвесторов, вряд ли могут быть интересны широкому кругу. Я думаю, что в перспективе если не года, то двух-трех лет мы все равно увидим приток новых компаний на рынок, так как у нас сейчас много розничных инвесторов, у которых достаточно свободных денег. Это и состоятельные клиенты, и менее состоятельные, и даже в какой-то степени массовые клиенты, для которых предпочтительна форма коллективных инвестиций.- Какие облигационные стратегии сегодня могут быть альтернативой депозитам? Насколько сегодня популярны флоатеры?- Флоатеры, как сегмент денежного рынка, наверное, сейчас самый популярный инструмент. Кривая гособлигаций пока еще движется в сторону роста доходности, а цены, соответственно, снижаются, поэтому стратегия инвестирования во флоатеры была правильной. Впрочем, даже такой, казалось бы, безрисковый актив, как флоатеры оказался подвержен рискам, хотя и не совсем рыночного характера. В конце года флоатеры оказались под давлением в связи с банковским регулированием, поскольку банки остаются самыми крупными игроками на облигационном рынке. Из-за регуляторики произошло расширение кредитных спредов, что привело к снижению цен на многие флоатеры. Но все равно, если пересчитать общую доходность, то облигации с плавающей ставкой принесли в этом году инвесторам положительный результат, в отличие от облигаций с фиксированной ставкой.- В период турбулентности ключевой ставки востребованным инструментом стали фонды денежного рынка. Для какой категории клиентов подходит такая форма инвестиций?- Сегодня для крупных инвесторов доступен достаточно широкий спектр инструментов денежного рынка, и это хорошо. Есть фонды денежного рынка, есть сделки репо, есть короткие облигации с плавающей ставкой. Есть депозиты, привязанные к ключевой ставке или ставке денежного рынка, есть цифровые финансовые активы. Далее выбор инструмента зависит уже от индивидуальных предпочтений, от целей и задач, которые инвестор решает. То есть, это уже не столько аллокация активов, сколько тактика, удобство, сервис для клиента.- Насколько сегодня востребованы альтернативные инструменты инвестиций и сбережений, например, вложения в драгоценные металлы или недвижимость?- Золото торгуется на мировом рынке, и глобально мы видим повышенный спрос. На то есть множество причин: это и спрос со стороны центральных банков, которые дедолларизируют свои резервы. Это и проблемы, которые глобальные инвесторы видят на рынке госдолга США, где американскому Минфину становится занимать все сложнее. Плюс геополитическая напряженность, рост потребления со стороны ювелирной промышленности. Все это толкает цены вверх. Фрагментация экономик, деглобализация, торговые ограничения с учетом потенциальных тарифно-торговых войн США с Китаем и Европой будут этот тренд усиливать. Поэтому золото в разумных количествах должно в портфеле быть, тем более, что оно котируется в долларах и защищает еще и от валютных рисков. Но делать ставку только на золото не нужно.Что касается недвижимости, то в России, в отличие от Запада, этот рынок пока не институционализирован с точки зрения финансовых инструментов. Это достаточно широкий класс активов с подклассами внутри. Есть нежилая коммерческая недвижимость, есть жилая недвижимость эконом-класса, бизнес-класса, элитная недвижимость и так далее. Все эти типы недвижимости надо рассматривать отдельно. Хорошее свойство недвижимости в том, что это все-таки реальный актив - некий объект, который востребован. В жилой недвижимости мы сейчас наблюдаем некую турбулентность, в элитной - свои тренды, она менее ликвидна, и для серьезных вложений я бы рекомендовал обратиться к консультанту, который поможет сделать конкретный выбор конкретных объектов. В долгосрочном периоде мы понимаем, что жилой фонд у нас исторически недоинвестирован: у нас меньше квадратных метров на человека, чем в развитых странах. То же можно сказать и про коммерческую инфраструктуру. Поэтому в долгосрочной перспективе недвижимость, конечно, остается востребованной, но каждый конкретный объект нужно рассматривать как отдельную инвестиционную историю.- С помощью каких инструментов сегодня хеджируются валютные риски? Насколько широкое распространение получили юаневые инструменты?- Качественных валютных инструментов у нас немного. Можно, конечно, просто купить валюту, но тут есть свои минусы, главный из которых - инфляция, потому что ставок в валюте на российском денежном рынке сейчас нет. Есть фонд денежного рынка в юанях, но там происходят непонятные обычному человеку вещи, и в этой теме надо очень хорошо разбираться. Есть облигации в юанях, есть замещающие облигации, привязанные к другим валютам, и есть структурные продукты, например, достаточно консервативные кредитные ноты, которые по сути являются аналогом короткой облигации с фиксированной выплатой дохода. И, конечно, есть золото. Вот этот набор инструментов позволяет инвесторам сегодня занимать валютную позицию. Также доступны инструменты срочного рынка, через которые можно хеджироваться на небольшие сроки.При этом ставки доходностей валютных инструментов внутри России сильно отличаются от мировых. Например, замещающие облигации сейчас торгуются с доходностью 10-12% годовых в долларах, что на глобальном рынке соответствовало бы кредитному риску CCC, означающему серьезные сомнения в возможности эмитента обслуживать свои обязательства. Весь год мы наблюдали рост этих доходностей, которые как бы следовали за ключевой ставкой. Понятно, что все привязано к кредитованию и экспортно-импортным расчетам. И поскольку кредитование в валюте стараются тоже ужесточить, возникают такие дисбалансы, и валютные инструменты тоже начинают нести некий процентный риск российских ставок.Но все равно валютные инструменты в портфеле надо иметь, потому что курс непредсказуем и, как мне кажется, больше склонен к ослаблению на длинном горизонте, нежели к укреплению. Потому что на длинном горизонте курс определяется все-таки фундаментальными факторами, то есть экспортом и импортом при наличии ограничений на движение капитала, которое есть сейчас в России. И в моменте представляется, что на длинном горизонте положительное сальдо будет сокращаться, потому что импорт становится дороже и объемы его растут, каналы импорта восстанавливаются, тогда как экспорт привязан к ценам на сырье, а они пока что имеют тенденцию к снижению и могут эту тенденцию продолжить в ближайшие годы. Все это говорит за то, что курс рубля будет ослабевать, поэтому иметь валютную подушку безопасности — это правильно. Более того, инвестиционный портфель должен отражать ожидаемую структуру потребления инвестора как минимум на горизонте инвестирования. А у любого человека, живущего в России, есть какая-то составляющая импортных товаров или товаров, цены на которые сильно зависят от импорта. Люди все равно ездят куда-то в отпуска, в дружественные страны, покупают технику, автомобили. В потребительской корзине импорт есть, а значит должна быть и валютная составляющая в инвестиционном портфеле для того, чтобы сохранять его покупательскую способность.- Поделитесь вашими прогнозами на предстоящий год: какие основные факторы будут влиять на рынок, к чему готовиться? Можете ли вы предложить, например, одну агрессивную и одну консервативную стратегию для наших читателей с учетом ожидаемой динамики рынка.- Уровень неопределенности очень высок. Поэтому задача сейчас - правильно разложить кирпичики таким образом, чтобы скорее защитить портфель, чем делать ставку на приумножение. Я бы рекомендовал в моменте и агрессивным, и консервативным инвесторам все-таки проявлять меньше эмоций, с холодной головой смотреть на то, что происходит, следить за теми активами, где цена сильно отклоняется от фундаментальной ценности (как в ту, так и в другую сторону) и на основании этого делать ребалансировки портфелей. Не нужно пытаться бежать за какими-то хайповыми историями типа криптовалют, потому что их будущего не знает никто. И в текущих условиях, следуя какой-то непонятной логике, проще потерять, чем приумножить. Поэтому я бы пока все-таки рекомендовал держать диверсифицированный инвестиционный портфель, достаточно консервативный, но при этом содержащий адекватную долю рисковых инструментов. Далее надо наблюдать за ситуацией: что будет происходить с инфляцией, с глобальными рынками, с ценами на нефть.

https://realty.ria.ru/20241216/ipoteka-1989489569.html

https://realty.ria.ru/20241213/sberbank-1989105651.html

https://realty.ria.ru/20241202/sberbank-1986810978.html

https://ria.ru/20241106/sberbank-1982189282.html

https://ria.ru/20241101/banki-1981376832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, андрей шенк, сбербанк россии, экономика