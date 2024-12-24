https://ria.ru/20241224/sever-1990979092.html
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды - РИА Новости, 24.12.2024
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды
На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:38:00+03:00
2024-12-24T12:38:00+03:00
2024-12-24T12:38:00+03:00
кировская область
киров
россия
кировская область
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986547018_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_53546e2eaa3f8b33c4ed4a7f39c806f0.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства. Таким образом, кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России. Новый туристический маршрут "Ворота Русского Севера" был разработан к 650-летию Кирова. К мероприятиям новогодней столицы России он усовершенствован. "По всему маршруту расставлены указатели, во всех точках работают аудиогиды. Так что кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России", – рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов. Маршрут состоит из большого и малого кругов. Его траектория напоминает восьмерку: малый круг охватывает более 29 знаковых мест города, а большой — 65. Можно прогуляться только по одному из "колец", а можно - по всему маршруту. Протяженность большого круга — семь километров, малого — три километра. "По дороге вы увидите питейный дом XVIII века и "Красный замок" — кирпичный особняк купца Булычева. Побываете на Спасской площади, где стоит собор, построенный при Екатерине II, и "Ворота Русского Севера" — арт-объект в стиле вятского деревянного зодчества. Сфотографируетесь между белых колонн ротонды — это символ города", – отметил Чепцов.
https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html
https://ria.ru/20241204/kirov-1987095621.html
киров
россия
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986547018_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_053541941678739fe4812a40b9de5725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, россия, кировская область, туризм
Кировская область, Киров, Россия, Кировская область, Туризм
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Таким образом, кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России.
Новый туристический маршрут "Ворота Русского Севера" был разработан к 650-летию Кирова. К мероприятиям новогодней столицы России он усовершенствован.
"По всему маршруту расставлены указатели, во всех точках работают аудиогиды. Так что кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России", – рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов.
Маршрут состоит из большого и малого кругов. Его траектория напоминает восьмерку: малый круг охватывает более 29 знаковых мест города, а большой — 65. Можно прогуляться только по одному из "колец", а можно - по всему маршруту. Протяженность большого круга — семь километров, малого — три километра.
"По дороге вы увидите питейный дом XVIII века и "Красный замок" — кирпичный особняк купца Булычева. Побываете на Спасской площади, где стоит собор, построенный при Екатерине II, и "Ворота Русского Севера" — арт-объект в стиле вятского деревянного зодчества. Сфотографируетесь между белых колонн ротонды — это символ города", – отметил Чепцов.