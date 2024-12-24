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На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды - РИА Новости, 24.12.2024
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Кировская область
 
12:38 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/sever-1990979092.html
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды - РИА Новости, 24.12.2024
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды
На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:38:00+03:00
2024-12-24T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства. Таким образом, кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России. Новый туристический маршрут "Ворота Русского Севера" был разработан к 650-летию Кирова. К мероприятиям новогодней столицы России он усовершенствован. "По всему маршруту расставлены указатели, во всех точках работают аудиогиды. Так что кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России", – рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов. Маршрут состоит из большого и малого кругов. Его траектория напоминает восьмерку: малый круг охватывает более 29 знаковых мест города, а большой — 65. Можно прогуляться только по одному из "колец", а можно - по всему маршруту. Протяженность большого круга — семь километров, малого — три километра. "По дороге вы увидите питейный дом XVIII века и "Красный замок" — кирпичный особняк купца Булычева. Побываете на Спасской площади, где стоит собор, построенный при Екатерине II, и "Ворота Русского Севера" — арт-объект в стиле вятского деревянного зодчества. Сфотографируетесь между белых колонн ротонды — это символ города", – отметил Чепцов.
https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html
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киров, россия, кировская область, туризм
Кировская область, Киров, Россия, Кировская область, Туризм
На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды

На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды

© iStock.com / Alx_YagoВид на Успенский Трифонов монастырь зимой. Киров, Россия
Вид на Успенский Трифонов монастырь зимой. Киров, Россия - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© iStock.com / Alx_Yago
Вид на Успенский Трифонов монастырь зимой. Киров, Россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Таким образом, кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России.
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Киров — новогодняя столица России
7 декабря, 17:18
Новый туристический маршрут "Ворота Русского Севера" был разработан к 650-летию Кирова. К мероприятиям новогодней столицы России он усовершенствован.
"По всему маршруту расставлены указатели, во всех точках работают аудиогиды. Так что кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России", – рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов.
Маршрут состоит из большого и малого кругов. Его траектория напоминает восьмерку: малый круг охватывает более 29 знаковых мест города, а большой — 65. Можно прогуляться только по одному из "колец", а можно - по всему маршруту. Протяженность большого круга — семь километров, малого — три километра.
"По дороге вы увидите питейный дом XVIII века и "Красный замок" — кирпичный особняк купца Булычева. Побываете на Спасской площади, где стоит собор, построенный при Екатерине II, и "Ворота Русского Севера" — арт-объект в стиле вятского деревянного зодчества. Сфотографируетесь между белых колонн ротонды — это символ города", – отметил Чепцов.
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