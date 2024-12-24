https://ria.ru/20241224/sever-1990979092.html

На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды

На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды - РИА Новости, 24.12.2024

На турмаршруте "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды

На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:38:00+03:00

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2024-12-24T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. На всем протяжении нового туристического маршрута "Ворота Русского Севера" в Кирове подключили аудиогиды, сообщает пресс-служба регионального правительства. Таким образом, кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России. Новый туристический маршрут "Ворота Русского Севера" был разработан к 650-летию Кирова. К мероприятиям новогодней столицы России он усовершенствован. "По всему маршруту расставлены указатели, во всех точках работают аудиогиды. Так что кировчане и гости города могут самостоятельно пройти с экскурсией по новогодней столице России", – рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов. Маршрут состоит из большого и малого кругов. Его траектория напоминает восьмерку: малый круг охватывает более 29 знаковых мест города, а большой — 65. Можно прогуляться только по одному из "колец", а можно - по всему маршруту. Протяженность большого круга — семь километров, малого — три километра. "По дороге вы увидите питейный дом XVIII века и "Красный замок" — кирпичный особняк купца Булычева. Побываете на Спасской площади, где стоит собор, построенный при Екатерине II, и "Ворота Русского Севера" — арт-объект в стиле вятского деревянного зодчества. Сфотографируетесь между белых колонн ротонды — это символ города", – отметил Чепцов.

https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html

https://ria.ru/20241204/kirov-1987095621.html

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Артем Смирнов

киров, россия, кировская область, туризм