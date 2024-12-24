https://ria.ru/20241224/set-1990955274.html

США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке

США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке - РИА Новости, 24.12.2024

США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке

Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html

кения

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Варвара Скокшина

кения, сша, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире