https://ria.ru/20241224/set-1990955274.html
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке - РИА Новости, 24.12.2024
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке
Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:55:00+03:00
2024-12-24T10:55:00+03:00
2024-12-24T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки", - сказал Ртищев.
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кения, сша, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире
Кения, США, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, В мире
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке
Ртищев: США с полевых станций в Кении мониторят распространение инфекций