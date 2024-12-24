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США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке - РИА Новости, 24.12.2024
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10:55 24.12.2024 (обновлено: 11:04 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/set-1990955274.html
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке - РИА Новости, 24.12.2024
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке
Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:55:00+03:00
2024-12-24T11:04:00+03:00
кения
сша
алексей ртищев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки", - сказал Ртищев.
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кения, сша, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире
Кения, США, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, В мире
США мониторят распространение инфекций в Экваториальной Африке

Ртищев: США с полевых станций в Кении мониторят распространение инфекций

© iStock.com / ManjurulУченый изучает бактерии в лаборатории
Ученый изучает бактерии в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© iStock.com / Manjurul
Ученый изучает бактерии в лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сеть полевых станций армии США в Кении мониторит распространение инфекционных заболеваний в Экваториальной Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Военно-медицинским центром американских сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки", - сказал Ртищев.
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