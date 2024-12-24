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В Серпухове женщина подожгла пиротехнику в торговом центре - РИА Новости, 24.12.2024
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20:23 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/serpukhov-1991101296.html
В Серпухове женщина подожгла пиротехнику в торговом центре
В Серпухове женщина подожгла пиротехнику в торговом центре - РИА Новости, 24.12.2024
В Серпухове женщина подожгла пиротехнику в торговом центре
Женщина подожгла пиротехнику в здании торгового центра в подмосковном Серпухове, пострадавших нет, сообщает ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:23:00+03:00
2024-12-24T20:23:00+03:00
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Женщина подожгла пиротехнику в здании торгового центра в подмосковном Серпухове, пострадавших нет, сообщает ГУМВД России по Московской области. "В дежурную часть УМВД России "Серпуховское" поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции установили правонарушительницу и доставили в территориальный отдел, ею оказалась местная жительница 1947 года рождения. По предварительной информации, она могла совершить противоправные действия в результате воздействия на нее телефонных мошенников. "Полицейскими по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве. В свою очередь, в экстренных службах РИА Новости рассказали, что происшествие случилось на первом этаже здания, обошлось без пожара, а из ТЦ эвакуировали 320 человек.
https://ria.ru/20241223/pozhdog-1990891760.html
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серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Серпухове женщина подожгла пиротехнику в торговом центре

В подмосковном Серпухове женщина подожгла пиротехнику в здании ТЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Женщина подожгла пиротехнику в здании торгового центра в подмосковном Серпухове, пострадавших нет, сообщает ГУМВД России по Московской области.
"В дежурную часть УМВД России "Серпуховское" поступило сообщение о задымлении в торговом центре, расположенном на Борисовском шоссе. Женщина подожгла пиротехническое изделие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Отмечается, что прибывшие на место сотрудники полиции установили правонарушительницу и доставили в территориальный отдел, ею оказалась местная жительница 1947 года рождения.
По предварительной информации, она могла совершить противоправные действия в результате воздействия на нее телефонных мошенников.
"Полицейскими по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
В свою очередь, в экстренных службах РИА Новости рассказали, что происшествие случилось на первом этаже здания, обошлось без пожара, а из ТЦ эвакуировали 320 человек.
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ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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