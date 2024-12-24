https://ria.ru/20241224/sbu-1991054186.html
Агента СБУ Хрестину* внесли в список террористов и экстремистов
Агента СБУ Хрестину* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 24.12.2024
Агента СБУ Хрестину* внесли в список террористов и экстремистов
Агент украинских спецслужб Ярослава Хрестина*, передавшая взрывчатку для подрыва экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, внесена в перечень террористов и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:24:00+03:00
2024-12-24T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Агент украинских спецслужб Ярослава Хрестина*, передавшая взрывчатку для подрыва экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Хрестина* Ярослава Геннадьевна*, 16.08.1995 г.р., г. Северодонецк Луганской области Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее она была заочно арестована в РФ и объявлена в международный розыск по заочному обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы.Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина*. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной*, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина* попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесена в перечень террористов и экстремистов.
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россия, москва, варшава, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, украина
Россия, Москва, Варшава, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Украина
Агента СБУ Хрестину* внесли в список террористов и экстремистов
Агента СБУ Хрестину, участвовавшую в деле Прозорова, внесли в список террористов