Рейтинг@Mail.ru
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт - РИА Новости, 24.12.2024
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
Следствие переквалифицировало на теракт дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сказано в материалах дела, которые есть у РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:40:00+03:00
2024-12-24T13:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
варшава
василий прозоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
взрыв на рязанском проспекте в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Следствие переквалифицировало на теракт дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сказано в материалах дела, которые есть у РИА Новости. "Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы)", - сказано в документах. Возбуждено уголовное дело было по статьям о покушении на убийство и обороте взрывчатки. По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20240423/pokushenie-1941852902.html
https://ria.ru/20240424/zaderzhanie-1941909658.html
москва
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, варшава, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Варшава, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт

Покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировали на теракт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Следствие переквалифицировало на теракт дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сказано в материалах дела, которые есть у РИА Новости.
"Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы)", - сказано в документах.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Прозоров объяснил, почему покушавшиеся на него не нашли взрывчатку в России
23 апреля, 18:33
Возбуждено уголовное дело было по статьям о покушении на убийство и обороте взрывчатки.
По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении
24 апреля, 04:23
 
ПроисшествияМоскваРоссияВаршаваВасилий ПрозоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала