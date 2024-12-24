https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт - РИА Новости, 24.12.2024
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
Следствие переквалифицировало на теракт дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сказано в материалах дела, которые есть у РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:40:00+03:00
2024-12-24T13:40:00+03:00
2024-12-24T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Следствие переквалифицировало на теракт дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сказано в материалах дела, которые есть у РИА Новости. "Дело расследуется по части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы)", - сказано в документах. Возбуждено уголовное дело было по статьям о покушении на убийство и обороте взрывчатки. По делу арестован украинский агент Владимир Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20240423/pokushenie-1941852902.html
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происшествия, москва, россия, варшава, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Варшава, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
СК переквалифицировал дело о покушении на экс-сотрудника СБУ на теракт
Покушение на экс-подполковника СБУ Прозорова переквалифицировали на теракт