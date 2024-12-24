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Власти Мурманской области работают над развитием региона в условиях санкций - РИА Новости, 24.12.2024
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Мурманская область
 
17:30 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/sanktsii-1991056167.html
Власти Мурманской области работают над развитием региона в условиях санкций
Власти Мурманской области работают над развитием региона в условиях санкций - РИА Новости, 24.12.2024
Власти Мурманской области работают над развитием региона в условиях санкций
Власти делают всё, чтобы не останавливать финансирование стратегических проектов и выполнять все социальные обязательства, несмотря на то, что уходящий год... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:30:00+03:00
2024-12-24T17:30:00+03:00
мурманская область
мурманская область
оленегорск
заполярный
андрей чибис
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МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Власти делают всё, чтобы не останавливать финансирование стратегических проектов и выполнять все социальные обязательства, несмотря на то, что уходящий год оказался для Мурманской области непростым, санкции повлияли на налоги и доходы бюджета, отметил губернатор региона Андрей Чибис. Чибис подчеркнул, что регион непросто проходил и завершал год. Мурманская область перестала быть дотационным субъектом, но санкции отрицательно сказались на налогах и доходах бюджета, регион недополучил порядка 24 миллиардов рублей, которые были заложены в расходную часть. "Мы сделали и продолжаем делать всё, чтобы не останавливать финансирование стратегически важных проектов – это наша ключевая задача, чтобы в бюджете средства были, чтобы продолжить процесс развития региона, чтобы эффективно направлять деньги в востребованные сферы", - отметил губернатор во время пресс-конференции по итогам года. Глава региона сообщил, что выполняются и будут выполняться все социальные обязательства. В частности, завершено обновление общественного транспорта: на регулируемых маршрутах работает техника не старше 5 лет. Кроме того, обновляются города: фасады, освещение, подсветка, благоустройство, дворы. В этом году отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. Также активно модернизируется ЖКХ, перекладываются сети, заявил Чибис. Губернатор добавил, что масштабные инвестиции идут в сферу образования, по реализации проекта "Профессионалитет" регион - пятый в стране, в планах – модернизация кампуса Мурманского арктического университета (МАУ). Проект "Арктическая школа" уже затронул 100% школ Мурманской области, в следующем году он будет распространён на учреждения дополнительного образования. Пространства кластера "Сопки" открыты в каждом муниципалитете: молодёжные, спортивные семейные, для волонтёров и творцов. По словам главы региона, несмотря на сложную обстановку, развивается жилищное строительство: с конца 2023 года сданы четыре жилых многоквартирных дома, продолжается строительство ещё десяти. За период действия программы "Свой дом в Арктике" выдано 1419 сертификатов на сумму 1,8 миллиарда рублей. Построено или куплено 911 домов. Чибис также заявил, что модернизируются и улучшаются библиотеки, дома культуры, школы искусств, создаются виртуальные концертные залы. Помимо этого, создаются и модернизируются спортивные объекты, в том числе реконструируется Ледовый дворец в Оленегорске, модульный фиджитал-центр в "Долине Уюта", строятся крытые хоккейные арены в Заполярном и Мончегорске.
https://ria.ru/20241224/chibis-1991032039.html
https://ria.ru/20241213/panfilova-1989098960.html
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мурманская область, оленегорск, заполярный, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Оленегорск, Заполярный, Андрей Чибис
Власти Мурманской области работают над развитием региона в условиях санкций

Чибис: власти ведут работу по развитию Мурманской области в условиях санкций

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 дек – РИА Новости. Власти делают всё, чтобы не останавливать финансирование стратегических проектов и выполнять все социальные обязательства, несмотря на то, что уходящий год оказался для Мурманской области непростым, санкции повлияли на налоги и доходы бюджета, отметил губернатор региона Андрей Чибис.
Чибис подчеркнул, что регион непросто проходил и завершал год. Мурманская область перестала быть дотационным субъектом, но санкции отрицательно сказались на налогах и доходах бюджета, регион недополучил порядка 24 миллиардов рублей, которые были заложены в расходную часть.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Чибис заявил о комплексном подходе в решении демографических проблем
Вчера, 15:52
"Мы сделали и продолжаем делать всё, чтобы не останавливать финансирование стратегически важных проектов – это наша ключевая задача, чтобы в бюджете средства были, чтобы продолжить процесс развития региона, чтобы эффективно направлять деньги в востребованные сферы", - отметил губернатор во время пресс-конференции по итогам года.
Глава региона сообщил, что выполняются и будут выполняться все социальные обязательства. В частности, завершено обновление общественного транспорта: на регулируемых маршрутах работает техника не старше 5 лет. Кроме того, обновляются города: фасады, освещение, подсветка, благоустройство, дворы. В этом году отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. Также активно модернизируется ЖКХ, перекладываются сети, заявил Чибис.
Губернатор добавил, что масштабные инвестиции идут в сферу образования, по реализации проекта "Профессионалитет" регион - пятый в стране, в планах – модернизация кампуса Мурманского арктического университета (МАУ). Проект "Арктическая школа" уже затронул 100% школ Мурманской области, в следующем году он будет распространён на учреждения дополнительного образования. Пространства кластера "Сопки" открыты в каждом муниципалитете: молодёжные, спортивные семейные, для волонтёров и творцов.
По словам главы региона, несмотря на сложную обстановку, развивается жилищное строительство: с конца 2023 года сданы четыре жилых многоквартирных дома, продолжается строительство ещё десяти. За период действия программы "Свой дом в Арктике" выдано 1419 сертификатов на сумму 1,8 миллиарда рублей. Построено или куплено 911 домов.
Чибис также заявил, что модернизируются и улучшаются библиотеки, дома культуры, школы искусств, создаются виртуальные концертные залы. Помимо этого, создаются и модернизируются спортивные объекты, в том числе реконструируется Ледовый дворец в Оленегорске, модульный фиджитал-центр в "Долине Уюта", строятся крытые хоккейные арены в Заполярном и Мончегорске.
Вице-губернатор Мурманской области Светлана Панфилова - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря, 16:26
 
Мурманская областьМурманская областьОленегорскЗаполярныйАндрей Чибис
 
 
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