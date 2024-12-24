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Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации" - РИА Новости, 24.12.2024
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14:11 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/sandu-1990996657.html
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации" - РИА Новости, 24.12.2024
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"
Президент Молдавии Майя Санду после принесения присяги призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:11:00+03:00
2024-12-24T14:11:00+03:00
в мире
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кишинев
европа
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александр стояногло
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после принесения присяги призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны. Санду во вторник принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. Сразу после процедуры инаугурации Санду выступила с речью. "Вы (граждане Молдавии – ред.) — хозяева своей судьбы, вы — настоящее и будущее страны… Давайте добьемся успеха вместе. Давайте ежедневно думать, что мы можем сделать больше или лучше. Кем мы восхищаемся, у кого учимся и с кем сотрудничаем… Я, парламент и правительство приложим все усилия, но я приглашаю вас к большой национальной мобилизации. Потому что, если мы не спасем себя, нас никто не спасет", - сказала Санду в своей речи. По его словам, Молдавия как никогда прежде пользуется большим уважением в мире. "Мир смотрит на нас с любовью и интересом и поддерживает нас в нашей мечте. Остальное зависит от нас. Мы начали освобождаться от энергетической зависимости. Даже если цены по-прежнему высоки, никто не сможет нас удержать. Нам удалось широко открыть дверь в Европейский Союз, что немаловажно как план и проект страны. Предстоит еще многое сделать, но дорога правильная. Я призываю вас двигаться вперед с уверенностью", - подчеркнула молдавский президент. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html
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в мире, молдавия, кишинев, европа, майя санду, александр стояногло, евгения гуцул, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Молдавия, Кишинев, Европа, Майя Санду, Александр Стояногло, Евгения Гуцул, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Санду призвала граждан Молдавии к "большой национальной мобилизации"

Санду призвала граждан Молдавии к национальной мобилизации для спасения страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после принесения присяги призвала граждан республики к "большой национальной мобилизации" для спасения страны.
Санду во вторник принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. Сразу после процедуры инаугурации Санду выступила с речью.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии
23 декабря, 16:45
"Вы (граждане Молдавии – ред.) — хозяева своей судьбы, вы — настоящее и будущее страны… Давайте добьемся успеха вместе. Давайте ежедневно думать, что мы можем сделать больше или лучше. Кем мы восхищаемся, у кого учимся и с кем сотрудничаем… Я, парламент и правительство приложим все усилия, но я приглашаю вас к большой национальной мобилизации. Потому что, если мы не спасем себя, нас никто не спасет", - сказала Санду в своей речи.
По его словам, Молдавия как никогда прежде пользуется большим уважением в мире. "Мир смотрит на нас с любовью и интересом и поддерживает нас в нашей мечте. Остальное зависит от нас. Мы начали освобождаться от энергетической зависимости. Даже если цены по-прежнему высоки, никто не сможет нас удержать. Нам удалось широко открыть дверь в Европейский Союз, что немаловажно как план и проект страны. Предстоит еще многое сделать, но дорога правильная. Я призываю вас двигаться вперед с уверенностью", - подчеркнула молдавский президент.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду
4 ноября, 17:34
 
В миреМолдавияКишиневЕвропаМайя СандуАлександр СтояноглоЕвгения ГуцулГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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