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Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти - РИА Новости, 24.12.2024
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11:20 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/sandu-1990961360.html
Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти
Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти - РИА Новости, 24.12.2024
Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти
Президент Молдавии Майя Санду с 24 декабря является узурпатором власти в стране по причине фальсификации выборов, заявил экс-премьер республики, лидер Партии... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:20:00+03:00
2024-12-24T11:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с 24 декабря является узурпатором власти в стране по причине фальсификации выборов, заявил экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Санду во вторник должна принести присягу и официально вступить в должность президента Молдавии. "Сегодня, 24 декабря 2024 года, последний день действия законного мандата президента Санду. C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул также выразила протест, заявив о невыполнении законодательных процедур, таких как подписание указа о её назначении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, ион кику, александр стояногло
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Александр Стояногло
Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти

Экс-премьер Кику: Санду с 24 декабря является узурпатором власти в Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с 24 декабря является узурпатором власти в стране по причине фальсификации выборов, заявил экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.
Санду во вторник должна принести присягу и официально вступить в должность президента Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием
10 декабря, 17:24
"Сегодня, 24 декабря 2024 года, последний день действия законного мандата президента Санду. C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул также выразила протест, заявив о невыполнении законодательных процедур, таких как подписание указа о её назначении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии
23 декабря, 16:45
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуИон КикуАлександр Стояногло
 
 
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