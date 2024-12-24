https://ria.ru/20241224/sandu-1990961360.html

Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти

Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти - РИА Новости, 24.12.2024

Экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти

Президент Молдавии Майя Санду с 24 декабря является узурпатором власти в стране по причине фальсификации выборов, заявил экс-премьер республики, лидер Партии... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T11:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с 24 декабря является узурпатором власти в стране по причине фальсификации выборов, заявил экс-премьер республики, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. Санду во вторник должна принести присягу и официально вступить в должность президента Молдавии. "Сегодня, 24 декабря 2024 года, последний день действия законного мандата президента Санду. C сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул также выразила протест, заявив о невыполнении законодательных процедур, таких как подписание указа о её назначении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, ион кику, александр стояногло