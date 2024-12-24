https://ria.ru/20241224/sakhalin-1991110143.html

Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона

Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона - РИА Новости, 24.12.2024

Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановит работу из-за циклона и шторма в Татарском проливе, предупреждает... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T21:56:00+03:00

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2024-12-24T21:56:00+03:00

холмск

сахалин

хабаровский край

ванино (порт)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановит работу из-за циклона и шторма в Татарском проливе, предупреждает транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство", в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины 25 декабря ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", – говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, морская переправа может возобновить работу в первой половине суток 28 декабря. Все паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.

https://ria.ru/20241206/sahalin-1987664122.html

холмск

сахалин

хабаровский край

россия

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холмск, сахалин, хабаровский край, ванино (порт), россия