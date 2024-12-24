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Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона
Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона - РИА Новости, 24.12.2024
Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановит работу из-за циклона и шторма в Татарском проливе, предупреждает... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T21:56:00+03:00
2024-12-24T21:56:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановит работу из-за циклона и шторма в Татарском проливе, предупреждает транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По информации ПАО "Сахалинское морское пароходство", в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины 25 декабря ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", – говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, морская переправа может возобновить работу в первой половине суток 28 декабря. Все паромы будут пережидать непогоду на материковой стороне.
https://ria.ru/20241206/sahalin-1987664122.html
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холмск, сахалин, хабаровский край, ванино (порт), россия
Холмск, Сахалин, Хабаровский край, Ванино (порт), Россия
Морское сообщение Сахалина с материком закроют из-за циклона
Паромная переправа Холмск – Ванино приостановит работу из-за циклона