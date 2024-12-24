Румынская оппозиция оспаривает полномочия президента Йоханниса
Румынская партия S.O.S. потребовала признать должность президента вакантной
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Румынская партия S.O.S. подала во вторник обращение в Конституционный суд (КС) страны с требованием признать вакантной должность президента страны в связи с истечением срока полномочий Клауса Йоханниса, запрос подписан председателем политсилы Дианой Шошоакэ.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Йоханнис заявил, что останется на посту до проведения новых выборов, призвав ускорить их организацию и формирование нового правительства.
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"На основании статьи 146 пункта g Конституции мы просим установить обстоятельства, обосновывающие временное исполнение обязанностей президента, признать вакантной должность президента Румынии в связи с истечением срока полномочий Клауса Йоханниса 21 декабря 2024 года и сообщить об этом парламенту для назначения временного главы государства", - цитирует Шошоакэ телеканал Digi24.
В обращении S.O.S подчеркивается, что срок полномочий главы государства исчисляется с момента принесения присяги и составляет ровно пять лет. Любое пребывание на посту сверх этого ограничения рассматривается как начало третьего срока, что запрещено Основным законом.
Партия также направила письма председателям Сената и Палаты депутатов парламента, призывая их инициировать аналогичное обращение в КС.
В понедельник лидер социал-демократов Румынии Марчел Чолаку сообщил журналистам, что PSD, PNL, UDMR и группа нацменьшинств подписали соглашение о создании правящей коалиции и выдвинули единого кандидата в президенты, им стал экс-председатель PNL Крин Антонеску. Позже парламент одобрил назначение Чолаку на пост премьера.