https://ria.ru/20241224/rost--1991024708.html

Доходы бюджета Подмосковья увеличились на 20% за последние 11 месяцев

Доходы бюджета Подмосковья увеличились на 20% за последние 11 месяцев - РИА Новости, 24.12.2024

Доходы бюджета Подмосковья увеличились на 20% за последние 11 месяцев

Экономика Московской области удерживает стабильный уровень роста. За последние 11 месяцев доходы бюджета выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:24:00+03:00

2024-12-24T15:24:00+03:00

2024-12-24T15:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Экономика Московской области удерживает стабильный уровень роста. За последние 11 месяцев доходы бюджета выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас этот показатель составляет 1,186 триллиона рублей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на предварительные итоги губернатора региона Андрея Воробьева."Источник этого роста – предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места. Бизнес – это движущая сила нашей экономики. Сейчас у нас на сопровождении более 1,2 тысячи инвестпроектов. Особое внимание уделяем импортозамещению – из 357 уже реализовали 157 проектов", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.В 2024 году в Подмосковье появилось 80 новых производств. Это позволило открыть порядка 7,5 тысячи рабочих мест для жителей различных городских округов."Вместе с Минпромторгом продолжаем сопровождать наши мегапроекты. Это Коломенский завод, "Гормаш Глобал" и два проекта "Росатома". Сейчас подбираем участок под еще один важный проект – агрегатный завод и производство электрооборудования для самолетов "Сухой Суперджет 100" и МС-21", – отметил глава региона.Воробьев добавил, что главными вызовами для региональной экономики в 2025 году станут высокая инфляция и высокая ключевая ставка, а также ситуация неопределенности.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)