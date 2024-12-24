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Путин рассказал о сотрудничестве с Таджикистаном в сфере безопасности
Путин рассказал о сотрудничестве с Таджикистаном в сфере безопасности - РИА Новости, 24.12.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с Таджикистаном в сфере безопасности
Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:57:00+03:00
2024-12-24T20:57:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 24 дек - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности на международной арене как с ближайшим союзником, сообщил президент РФ Владимир Путин. Во вторник российский лидер проводит двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "В сфере безопасности на международной арене продолжается сотрудничество (с Таджикистаном - ред.), причем именно как с ближайшим нашим союзником. Очень доверительно и конструктивно", - сказал Путин.
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таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве с Таджикистаном в сфере безопасности
Путин: Россия продолжает сотрудничать с Таджикистаном в сфере безопасности