https://ria.ru/20241224/rossijane-1990921005.html

Опрос показал, какая часть россиян отказалась от покупки красной икры

Опрос показал, какая часть россиян отказалась от покупки красной икры - РИА Новости, 24.12.2024

Опрос показал, какая часть россиян отказалась от покупки красной икры

Покупать красную икру к новогоднему столу не будут 28 процентов россиян, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:19:00+03:00

2024-12-24T03:19:00+03:00

2024-12-24T06:13:00+03:00

общество

почта банк

новый год

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Покупать красную икру к новогоднему столу не будут 28 процентов россиян, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости)."Двадцать восемь процентов россиян не станут покупать красную икру к новогоднему столу, 19 процентов — шампанское, еще 17 процентов — красную рыбу. При этом 36 процентов не откажутся от этих продуктов в праздничную ночь, так как не хотят нарушать традиции. Также девять процентов респондентов добавили, что планируют купить еще и черную икру", — говорится в исследовании, на основе опроса, проведенного банком среди 2,5 тысячи своих клиентов. Банк поясняет, среди основных причин такого решения большинство (70 процентов) назвало высокую стоимость, 23 процентов сказали, что хотят попробовать чего-то нового, а семь процентов сослались на соблюдение диеты. При этом 33 процентов рассчитывают потратить на угощения до 5 тысяч рублей, еще 31 процентов — свыше семи тысяч рублей, 25 процентов — от пяти тысяч до семи тысяч рублей и только 11 процентов вовсе не планируют расходов."По результатам опроса выяснилось, что 48% не готовятся заранее к Новому году. Двадцать пять процентов начинают покупать продукты за месяц. Четырнадцать процентов копят больше месяца, 12 процентов — оплачивают кредитной картой, а один процент берет кредит", — говорится в материале.В ходе исследования выяснилось, что 79 процентов россиян считают Новый год семейным праздником, поэтому будут встречать его с родными и близкими людьми, 12 процентов проведут его весело и шумно с друзьями. При этом семь процентов его не отмечают вовсе, а два процентов не определились с компанией. Еду на компанию от трех до шести человек готовят 51 процент, 18 процентов — до 10 человек, 15 процентов — на двоих, а девять процентов — не планируют готовить, семь процентов накроют стол для более 11 персон.

https://ria.ru/20241218/ikra-1989827472.html

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общество, почта банк, новый год