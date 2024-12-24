В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор: в 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ
Сотрудники медицинской службы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 7%, однако превышение средних показателей по стране наблюдается в 46 регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 709,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении.
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В регионах практически завершена Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 82,6 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья во взаимодействии с территориальными органами ведомства усилить информационную работу с населением по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний, отметили в пресс-службе. Также она обратила особое внимание на необходимость мер по минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации.
"В связи с приближением новогодних праздников и учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, необходимо предусмотреть меры по усилению дезинфекционного режима в местах массового пребывания людей. Особое внимание уделить обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
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