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В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 24.12.2024
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13:24 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/rossija-1990986389.html
В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ
В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 24.12.2024
В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 7%, однако превышение средних показателей по стране наблюдается в 46 регионах, сообщила... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:24:00+03:00
2024-12-24T13:24:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 7%, однако превышение средних показателей по стране наблюдается в 46 регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 709,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении. В регионах практически завершена Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 82,6 миллиона человек, уточнили в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья во взаимодействии с территориальными органами ведомства усилить информационную работу с населением по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний, отметили в пресс-службе. Также она обратила особое внимание на необходимость мер по минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации. "В связи с приближением новогодних праздников и учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, необходимо предусмотреть меры по усилению дезинфекционного режима в местах массового пребывания людей. Особое внимание уделить обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241212/vaktsinatsiya-1988750902.html
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор: в 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники медицинской службы
Сотрудники медицинской службы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 7%, однако превышение средних показателей по стране наблюдается в 46 регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 709,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении.
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Мурашко оценил уровень вакцинации от гриппа в России
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В регионах практически завершена Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 82,6 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья во взаимодействии с территориальными органами ведомства усилить информационную работу с населением по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний, отметили в пресс-службе. Также она обратила особое внимание на необходимость мер по минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации.
"В связи с приближением новогодних праздников и учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, необходимо предусмотреть меры по усилению дезинфекционного режима в местах массового пребывания людей. Особое внимание уделить обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
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