https://ria.ru/20241224/rossija-1990986389.html

В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ

В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 24.12.2024

В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 7%, однако превышение средних показателей по стране наблюдается в 46 регионах, сообщила... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:24:00+03:00

2024-12-24T13:24:00+03:00

2024-12-24T13:24:00+03:00

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 7%, однако превышение средних показателей по стране наблюдается в 46 регионах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 709,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны", - говорится в сообщении. В регионах практически завершена Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 82,6 миллиона человек, уточнили в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья во взаимодействии с территориальными органами ведомства усилить информационную работу с населением по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний, отметили в пресс-службе. Также она обратила особое внимание на необходимость мер по минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации. "В связи с приближением новогодних праздников и учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, необходимо предусмотреть меры по усилению дезинфекционного режима в местах массового пребывания людей. Особое внимание уделить обеззараживанию воздуха в закрытых помещениях", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241212/vaktsinatsiya-1988750902.html

https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)