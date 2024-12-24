https://ria.ru/20241224/rogov-1991089340.html

Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка

Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка - РИА Новости, 24.12.2024

Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка

Российские войска взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:09:00+03:00

2024-12-24T19:09:00+03:00

2024-12-24T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта. "Наши военные вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе - Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241224/vsu-1990983467.html

https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

украина

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина