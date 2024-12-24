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Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 24.12.2024 (обновлено: 19:11 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/rogov-1991089340.html
Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка
Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка - РИА Новости, 24.12.2024
Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:09:00+03:00
2024-12-24T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта. "Наши военные вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе - Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241224/vsu-1990983467.html
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка

Рогов: ВС России взяли под контроль трассу Гуляйполе — Великая Новоселка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль трассу Гуляйполе - Великая Новоселка, по которой шло снабжение группировки ВСУ в восточной части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Свыше ста военных ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки, заявил Рогов
Вчера, 13:05
"Наши военные вышли северо-западней Сторожевого к трассе Гуляйполе - Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль", - сказал Рогов.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов
23 декабря, 08:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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