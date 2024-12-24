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Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/rogov-1991024322.html
Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского
Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024
Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского
Гонения на украинский проект DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий, связаны с опасениями киевского режима того, что население Украины... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:21:00+03:00
2024-12-24T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
александр сырский
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Гонения на украинский проект DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий, связаны с опасениями киевского режима того, что население Украины узнает о реальной ситуации на линии фронта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в попытке закрыть украинский проект DeepState. Депутат охарактеризовала проект как последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта. "Безусловно, за Сырским стоит режим во главе с (Владимиром) Зеленским, которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта, положения украинских боевиков, масштаб их потерь", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинцы начинают понимать, что киевский режим их обманул, бросив на убой их родных ради одобрения западными покровителями. Команда украинского проекта DeepState в 2022 году создала интерактивную карту о ходе боевых действий. Информацию собирают из открытых источников. Ряд украинских изданий использует карту DeepState для подтверждения контроля ВС РФ или ВСУ над населенными пунктами, некоторые издания публикуют ежедневные сводки проекта о положении линии фронта и продвижении войск.
https://ria.ru/20241224/orban-1990975487.html
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РИА Новости
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в мире, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Александр Сырский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского

Рогов: Зеленский боится, что украинцы узнают о реальной ситуации на линии фронта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Гонения на украинский проект DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий, связаны с опасениями киевского режима того, что население Украины узнает о реальной ситуации на линии фронта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в попытке закрыть украинский проект DeepState. Депутат охарактеризовала проект как последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта.
"Безусловно, за Сырским стоит режим во главе с (Владимиром) Зеленским, которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта, положения украинских боевиков, масштаб их потерь", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинцы начинают понимать, что киевский режим их обманул, бросив на убой их родных ради одобрения западными покровителями.
Команда украинского проекта DeepState в 2022 году создала интерактивную карту о ходе боевых действий. Информацию собирают из открытых источников. Ряд украинских изданий использует карту DeepState для подтверждения контроля ВС РФ или ВСУ над населенными пунктами, некоторые издания публикуют ежедневные сводки проекта о положении линии фронта и продвижении войск.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговАлександр СырскийВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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