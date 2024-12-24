https://ria.ru/20241224/rogov-1991024322.html

Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского

Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024

Рогов объяснил гонения на DeepState страхом Зеленского

Гонения на украинский проект DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий, связаны с опасениями киевского режима того, что население Украины... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:21:00+03:00

2024-12-24T15:21:00+03:00

2024-12-24T15:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Гонения на украинский проект DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий, связаны с опасениями киевского режима того, что население Украины узнает о реальной ситуации на линии фронта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в попытке закрыть украинский проект DeepState. Депутат охарактеризовала проект как последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта. "Безусловно, за Сырским стоит режим во главе с (Владимиром) Зеленским, которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта, положения украинских боевиков, масштаб их потерь", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинцы начинают понимать, что киевский режим их обманул, бросив на убой их родных ради одобрения западными покровителями. Команда украинского проекта DeepState в 2022 году создала интерактивную карту о ходе боевых действий. Информацию собирают из открытых источников. Ряд украинских изданий использует карту DeepState для подтверждения контроля ВС РФ или ВСУ над населенными пунктами, некоторые издания публикуют ежедневные сводки проекта о положении линии фронта и продвижении войск.

https://ria.ru/20241224/orban-1990975487.html

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в мире, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины