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"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/ritter-1991101499.html
"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине
"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине
У Украины не получится остановить наступление России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:25:00+03:00
2024-12-24T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
казань
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У Украины не получится остановить наступление России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Их (России — прим. ред.) наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность. Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время. И совершать террористические акты, что у них тоже получается все лучше", — заявил он.Отвечая на вопрос "Куда движется Украина?", Риттер резко ответил, что она направляется "прямо в ад".Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991057456.html
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в мире, украина, россия, казань, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Казань, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Прямо в ад": в США сделали ужасающий прогноз по Украине

Риттер: у Украины нет шансов остановить наступление России

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У Украины не получится остановить наступление России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Их (России — прим. ред.) наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность. Что Украина может сделать прямо сейчас, так это умереть, что у них очень хорошо получается в последнее время. И совершать террористические акты, что у них тоже получается все лучше", — заявил он.
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Отвечая на вопрос "Куда движется Украина?", Риттер резко ответил, что она направляется "прямо в ад".
Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.
Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
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