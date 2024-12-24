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В США признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/ritter-1990998738.html
В США признали неудобную правду об Украине
В США признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 24.12.2024
В США признали неудобную правду об Украине
Украина хочет получить больше иностранной помощи, чтобы попытаться изменить свое проигрышное положение, но на самом деле ей поможет только чудо, заявил бывший... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:20:00+03:00
2024-12-24T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Украина хочет получить больше иностранной помощи, чтобы попытаться изменить свое проигрышное положение, но на самом деле ей поможет только чудо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Danny Haiphong."Украина проигрывает. &lt;…&gt; Она считает, что ей нужно больше оружия. &lt;…&gt; Ей нужно чудо", – сказал он.Риттер также отметил, что поддержка военных действий среди украинцев крайне низка, поэтому Киев может рассчитывать только на зарубежные вложения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241224/merkuris-1990963050.html
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в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
В США признали неудобную правду об Украине

Риттер: положение Украины может изменить только чудо

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Украина хочет получить больше иностранной помощи, чтобы попытаться изменить свое проигрышное положение, но на самом деле ей поможет только чудо, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо", – сказал он.
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Риттер также отметил, что поддержка военных действий среди украинцев крайне низка, поэтому Киев может рассчитывать только на зарубежные вложения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСША
 
 
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