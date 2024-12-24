https://ria.ru/20241224/rets-1990996287.html
Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку
Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку - РИА Новости, 24.12.2024
Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку
Российские экспортеры регулярно сталкиваются с необходимостью обеспечения правовой надежности своих сделок, сервис "Профессионалы экспорта" государственной... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:11:00+03:00
2024-12-24T14:11:00+03:00
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экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские экспортеры регулярно сталкиваются с необходимостью обеспечения правовой надежности своих сделок, сервис "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" предоставляет услуги по юридической поддержке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Услуги включают анализ контрактов и правовые консультации."Оценка условий контрактов и юридическая поддержка в переговорах является важным составляющим элементом успешной внешнеторговой деятельности. Организация экспортных операций подчиняется особому правовому регулированию, осложненному текущими реалиями. В свою очередь, эффективные правовые инструменты могут способствовать увеличению объемов экспорта и снижению издержек для бизнеса, что особенно актуально для малых и средних предприятий, которые часто сталкиваются с ограниченными ресурсами для обеспечения правовой безопасности сделок", — отметила директор по правовому сопровождению цифровизации услуг и экспертных платформ "Мой экспорт" РЭЦ Мария Мдинарадзе.Предприниматели малого и среднего бизнеса могут оформить на платформе услугу с господдержкой - анализ внешнеторгового контракта, которую предоставляют региональные центры поддержки экспорта. В рамках услуги предоставляется не только анализ подготовленного внешнеторгового контракта, но и рекомендации по уменьшению рисков и описание действий, которые помогут экспортеру как при заключении контракта, так и при его исполнении.Платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам высококвалифицированных юристов, которые помогут провести полноценный анализ контракта, оценить условия сделки и определить возможные риски. Это позволит компаниям избежать юридических ошибок, которые могут привести к серьезным финансовым последствиям.Заказать услуги по правовой поддержке можно в каталоге услуг на главной странице платформы "Мой экспорт" во вкладке "Услуги экспертов ВЭД".
https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html
https://ria.ru/20241220/rets-1990472857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку
Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридические услуги для бизнеса
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские экспортеры регулярно сталкиваются с необходимостью обеспечения правовой надежности своих сделок, сервис "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" предоставляет услуги по юридической поддержке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Услуги включают анализ контрактов и правовые консультации.
"Оценка условий контрактов и юридическая поддержка в переговорах является важным составляющим элементом успешной внешнеторговой деятельности. Организация экспортных операций подчиняется особому правовому регулированию, осложненному текущими реалиями. В свою очередь, эффективные правовые инструменты могут способствовать увеличению объемов экспорта и снижению издержек для бизнеса, что особенно актуально для малых и средних предприятий, которые часто сталкиваются с ограниченными ресурсами для обеспечения правовой безопасности сделок", — отметила директор по правовому сопровождению цифровизации услуг и экспертных платформ "Мой экспорт" РЭЦ
Мария Мдинарадзе.
Предприниматели малого и среднего бизнеса могут оформить на платформе услугу с господдержкой - анализ внешнеторгового контракта, которую предоставляют региональные центры поддержки экспорта. В рамках услуги предоставляется не только анализ подготовленного внешнеторгового контракта, но и рекомендации по уменьшению рисков и описание действий, которые помогут экспортеру как при заключении контракта, так и при его исполнении.
Платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам высококвалифицированных юристов, которые помогут провести полноценный анализ контракта, оценить условия сделки и определить возможные риски. Это позволит компаниям избежать юридических ошибок, которые могут привести к серьезным финансовым последствиям.
Заказать услуги по правовой поддержке можно в каталоге услуг на главной странице платформы "Мой экспорт" во вкладке "Услуги экспертов ВЭД".