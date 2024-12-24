https://ria.ru/20241224/rets-1990996287.html

Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку

Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку - РИА Новости, 24.12.2024

Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает юридическую поддержку

Российские экспортеры регулярно сталкиваются с необходимостью обеспечения правовой надежности своих сделок, сервис "Профессионалы экспорта" государственной... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:11:00+03:00

2024-12-24T14:11:00+03:00

2024-12-24T14:13:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские экспортеры регулярно сталкиваются с необходимостью обеспечения правовой надежности своих сделок, сервис "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" предоставляет услуги по юридической поддержке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Услуги включают анализ контрактов и правовые консультации."Оценка условий контрактов и юридическая поддержка в переговорах является важным составляющим элементом успешной внешнеторговой деятельности. Организация экспортных операций подчиняется особому правовому регулированию, осложненному текущими реалиями. В свою очередь, эффективные правовые инструменты могут способствовать увеличению объемов экспорта и снижению издержек для бизнеса, что особенно актуально для малых и средних предприятий, которые часто сталкиваются с ограниченными ресурсами для обеспечения правовой безопасности сделок", — отметила директор по правовому сопровождению цифровизации услуг и экспертных платформ "Мой экспорт" РЭЦ Мария Мдинарадзе.Предприниматели малого и среднего бизнеса могут оформить на платформе услугу с господдержкой - анализ внешнеторгового контракта, которую предоставляют региональные центры поддержки экспорта. В рамках услуги предоставляется не только анализ подготовленного внешнеторгового контракта, но и рекомендации по уменьшению рисков и описание действий, которые помогут экспортеру как при заключении контракта, так и при его исполнении.Платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам высококвалифицированных юристов, которые помогут провести полноценный анализ контракта, оценить условия сделки и определить возможные риски. Это позволит компаниям избежать юридических ошибок, которые могут привести к серьезным финансовым последствиям.Заказать услуги по правовой поддержке можно в каталоге услуг на главной странице платформы "Мой экспорт" во вкладке "Услуги экспертов ВЭД".

https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html

https://ria.ru/20241220/rets-1990472857.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)