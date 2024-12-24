https://ria.ru/20241224/ranenyy-1990923813.html

В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика

В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика - РИА Новости, 24.12.2024

В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика

Украинские боевики, отступая из населенного пункта Курской области, оставили под кроватью в частном доме своего раненого военнослужащего, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:49:00+03:00

2024-12-24T04:49:00+03:00

2024-12-24T08:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские боевики, отступая из населенного пункта Курской области, оставили под кроватью в частном доме своего раненого военнослужащего, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС России. "При зачистке населенного пункта, в одном из домов наша разведка обнаружила под кроватью бойца ВСУ. При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненого в ногу. Он спрятался под кроватью", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241223/smi-1990853903.html

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Раненый боевик, оставленный ВСУ при отступлении в Курской области ВСУ, отступая в Курской области, оставили под кроватью в частном доме раненого боевика, рассказал РИА Новости командир подразделения российских войск 2024-12-24T04:49 true PT0M37S

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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины