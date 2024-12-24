https://ria.ru/20241224/ranenyy-1990923813.html
В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика
В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика - РИА Новости, 24.12.2024
В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика
Украинские боевики, отступая из населенного пункта Курской области, оставили под кроватью в частном доме своего раненого военнослужащего, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:49:00+03:00
2024-12-24T04:49:00+03:00
2024-12-24T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские боевики, отступая из населенного пункта Курской области, оставили под кроватью в частном доме своего раненого военнослужащего, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС России. "При зачистке населенного пункта, в одном из домов наша разведка обнаружила под кроватью бойца ВСУ. При допросе выяснилось, что противник хотел держать там оборону, но в последний момент все ушли, оставив раненого в ногу. Он спрятался под кроватью", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241223/smi-1990853903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Раненый боевик, оставленный ВСУ при отступлении в Курской области
ВСУ, отступая в Курской области, оставили под кроватью в частном доме раненого боевика, рассказал РИА Новости командир подразделения российских войск
2024-12-24T04:49
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PT0M37S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Курской области под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика
В Курской области в доме под кроватью нашли брошенного ВСУ раненого боевика