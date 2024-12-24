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Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой - РИА Новости, 24.12.2024
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17:13 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/raketa-1991051524.html
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой - РИА Новости, 24.12.2024
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло новый удар по Тель-Авиву в Израиле гиперзвуковой... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:13:00+03:00
2024-12-24T17:13:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 24 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло новый удар по Тель-Авиву в Израиле гиперзвуковой ракетой "Палестина-2". "Проведена военная операция, направленная на поражение военной цели израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая успешно достигла своих целей", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Эскалация между Йеменом под управлением хуситов и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
https://ria.ru/20241223/tel-aviv-1990905206.html
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, палестина
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Палестина
Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой

Хуситы заявили, что нанесли удар по Тель-Авиву ракетой "Палестина-2"

© Кадр видео, опубликованного хуситамиГиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Кадр видео, опубликованного хуситами
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Архивное фото
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ДОХА, 24 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло новый удар по Тель-Авиву в Израиле гиперзвуковой ракетой "Палестина-2".
"Проведена военная операция, направленная на поражение военной цели израильского врага в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая успешно достигла своих целей", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Эскалация между Йеменом под управлением хуситов и Израилем в последние недели перешла на новый уровень. Хуситы начали почти в ежедневном режиме направлять в Израиль ракеты и беспилотники, пригрозив Израилю соразмерным ответом на любые бомбардировки Йемена.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив и Ашкелон
23 декабря, 21:05
 
В миреИзраильЙеменТель-АвивАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Палестина
 
 
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