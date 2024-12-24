https://ria.ru/20241224/rada-1991057620.html
Депутат Рады призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus
Депутат Рады призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus - РИА Новости, 24.12.2024
Депутат Рады призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus
Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко призвал канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву технологию для производства крылатых ракет Taurus. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:35:00+03:00
2024-12-24T17:35:00+03:00
2024-12-24T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко призвал канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву технологию для производства крылатых ракет Taurus. "У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus", - сказал Горбенко в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук на ее YouTube-канале. Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241215/taurus-1989329247.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины
Депутат Рады призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus
Горбенко призвал Шольца предоставить технологию производства ракет Taurus