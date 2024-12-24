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В Раде посетовали на дезертирство военных, обучающихся за границей - РИА Новости, 24.12.2024
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15:27 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/rada-1991026046.html
В Раде посетовали на дезертирство военных, обучающихся за границей
В Раде посетовали на дезертирство военных, обучающихся за границей - РИА Новости, 24.12.2024
В Раде посетовали на дезертирство военных, обучающихся за границей
Часть украинских военнослужащих, проходящих обучение на военных полигонах за границей, самовольно оставляют свои части, заявил во вторник депутат Верховной рады РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:27:00+03:00
2024-12-24T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Часть украинских военнослужащих, проходящих обучение на военных полигонах за границей, самовольно оставляют свои части, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 декабря сообщал, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза. "Если взять процент самовольного оставления части из новосозданных бригад, он самый большой... Набрали ребят, обучили их на наших полигонах или за рубежом... А есть случаи, когда вообще сбегают, когда учатся за границей. Это уголовная ответственность, открываются дела", - заявил Горбенко, комментарий которого приводит украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде посетовали на дезертирство военных, обучающихся за границей

Депутат Рады Горбенко: часть военных, обучающихся за границей, дезертируют

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОбучение украинских военнослужащих
Обучение украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Обучение украинских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Часть украинских военнослужащих, проходящих обучение на военных полигонах за границей, самовольно оставляют свои части, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко.
Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 декабря сообщал, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
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"Если взять процент самовольного оставления части из новосозданных бригад, он самый большой... Набрали ребят, обучили их на наших полигонах или за рубежом... А есть случаи, когда вообще сбегают, когда учатся за границей. Это уголовная ответственность, открываются дела", - заявил Горбенко, комментарий которого приводит украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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