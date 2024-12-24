https://ria.ru/20241224/putin-1991105219.html

Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан

Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан - РИА Новости, 24.12.2024

Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан

Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году. РИА Новости, 24.12.2024

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таджикистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году. Во вторник глава государства проводит двусторонюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон