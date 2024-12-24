https://ria.ru/20241224/putin-1991105219.html
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан - РИА Новости, 24.12.2024
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан
Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:56:00+03:00
2024-12-24T20:56:00+03:00
2024-12-24T20:57:00+03:00
таджикистан
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владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году. Во вторник глава государства проводит двусторонюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан
Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году