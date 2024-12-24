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Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан - РИА Новости, 24.12.2024
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20:56 24.12.2024 (обновлено: 20:57 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/putin-1991105219.html
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан - РИА Новости, 24.12.2024
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан
Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:56:00+03:00
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таджикистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году. Во вторник глава государства проводит двусторонюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", - сказал Путин в ходе встречи.
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таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин оценил рост объема российских инвестиций в Таджикистан

Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" Ленинградской области
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году.
Во вторник глава государства проводит двусторонюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«
"Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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