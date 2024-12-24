https://ria.ru/20241224/putin-1991050037.html
Путин вручил Пиотровскому орден
Путин вручил Пиотровскому орден - РИА Новости, 24.12.2024
Путин вручил Пиотровскому орден
Президент России Владимир Путин на встрече во вторник вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:09:00+03:00
2024-12-24T17:09:00+03:00
2024-12-24T17:47:00+03:00
культура
россия
михаил пиотровский
владимир путин
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече во вторник вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского. Руководитель музея награжден за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991047456.html
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Награждение Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент вручил генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
2024-12-24T17:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил пиотровский, владимир путин, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Михаил Пиотровский, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж
Путин вручил Пиотровскому орден
Путин вручил Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени