Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил Пиотровскому орден - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:09 24.12.2024 (обновлено: 17:47 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/putin-1991050037.html
Путин вручил Пиотровскому орден
Путин вручил Пиотровскому орден - РИА Новости, 24.12.2024
Путин вручил Пиотровскому орден
Президент России Владимир Путин на встрече во вторник вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:09:00+03:00
2024-12-24T17:47:00+03:00
культура
россия
михаил пиотровский
владимир путин
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991059794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_759429273d2b93f05c721cf543df307d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече во вторник вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского. Руководитель музея награжден за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991047456.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Награждение Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент вручил генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
2024-12-24T17:09
true
PT2M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991059794_220:0:1660:1080_1920x0_80_0_0_475a4161b60c02dbab0de5078ed04c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил пиотровский, владимир путин, государственный эрмитаж
Культура, Россия, Михаил Пиотровский, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж
Путин вручил Пиотровскому орден

Путин вручил Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече во вторник вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского.
Руководитель музея награжден за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Путин приехал в Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Путин посетил Эрмитаж
Вчера, 16:59
 
КультураРоссияМихаил ПиотровскийВладимир ПутинГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала