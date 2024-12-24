https://ria.ru/20241224/putin-1991043224.html
Путин пожелал жителям Белгородской области самого лучшего в 2025 году
Путин пожелал жителям Белгородской области самого лучшего в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2024
Путин пожелал жителям Белгородской области самого лучшего в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с десятилетней Маргаритой из Белгородской области, чью мечту с "Елки желаний" он пообещал исполнить, пожелал ее... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:39:00+03:00
2024-12-24T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с десятилетней Маргаритой из Белгородской области, чью мечту с "Елки желаний" он пообещал исполнить, пожелал ее семье и всем белгородцам всего самого доброго и хорошего в Новом году.Путин во время посещения международного форума гражданского участия "Мы вместе" 5 декабря принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три шарика с желаниями, оно из которых принадлежало Маргарите из Белгородской области. Она мечтала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Во вторник президент пообщался с ней и ее семьей по телефону."Я желаю вам всего самого доброго. Всем горожанам, всем белгородцам и вашей семье. Всего самого-самого хорошего в наступающем году", - сказал Путин.Жительница Шебекино Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе с родителями она побывала в национальном центре "Россия" и посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.Президент исполнил ее мечту: Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере "Сухой Суперджет 100". Для школьницы также была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью.
https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991047456.html
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белгородская область, общество, россия, владимир путин, новый год 2025, шебекино
Белгородская область, Общество, Россия, Владимир Путин, Новый год 2025, Шебекино
Путин пожелал жителям Белгородской области самого лучшего в 2025 году
Путин пожелал жителям Белгородской области самого лучшего в новом 2025 году