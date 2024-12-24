https://ria.ru/20241224/putin-1991040830.html

Путин уточнил порядок регистрации юрлиц в новых регионах

Путин уточнил порядок регистрации юрлиц в новых регионах - РИА Новости, 24.12.2024

Путин уточнил порядок регистрации юрлиц в новых регионах

Государственная регистрация юридических лиц на территориях четырех новых регионов РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - до 1 января 2026 года будет РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:26:00+03:00

2024-12-24T16:26:00+03:00

2024-12-24T17:11:00+03:00

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Государственная регистрация юридических лиц на территориях четырех новых регионов РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - до 1 января 2026 года будет возможна только по спецразрешению, если учредители или руководители этих юрлиц связаны с недружественными странами, такой же порядок будет действовать для госрегистрации прав таких юрлиц на недвижимое имущество, следует из указа президента России Владимира Путина. Указ "Об особенностях осуществления государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, и прав таких юридических лиц на недвижимое имущество" датирован 24 декабря, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Установить, что до 1 января 2026 года запрещается осуществление государственной регистрации юридических лиц, имеющих место нахождения ... на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, если учредителями (участниками) этих юридических лиц и (или) лицами, имеющими право без доверенности действовать от их имени, являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, ... и государственной регистрации прав таких юридических лиц на недвижимое имущество без специального разрешения на ее осуществление", - говорится в указе. "Специальное разрешение выдается коллегиальным органом, образуемым высшим должностным лицом соответственно Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области", - уточняется в документе. Этот коллегиальный орган должен будет отказывать в выдаче спецразрешения, если госрегистрация "может представлять угрозу обороне страны и безопасности государства".Особый порядок госрегистрации будет действовать не только при создании юрлиц, но и при приведении их учредительных документов в соответствие с российским законодательством, а также при включении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений об их учредителях или руководителях. Пункт про недвижимость будет касаться случаев, когда Росреестру подадут документы для госрегистрации прав на недвижимое имущество юрлица, которые связаны с недружественными странами, но успели пройти госрегистрацию до вступления в силу настоящего указа.Исключения из этого указа сможет делать рабочий орган, образованный правительством РФ.

https://ria.ru/20240905/krasnov-1970671241.html

https://ria.ru/20240603/sredstva-1950270135.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, экономика