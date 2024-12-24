https://ria.ru/20241224/putin-1990971558.html

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2024

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, лидеры РФ и Азербайджана также... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:57:00+03:00

2024-12-24T11:57:00+03:00

2024-12-24T11:57:00+03:00

политика

россия

азербайджан

ильхам алиев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4679b07a1a36517add1688741f93458a.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, лидеры РФ и Азербайджана также условились о продолжении личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении. Ранее Алиеву была направлена поздравительная телеграмма.

https://ria.ru/20241224/putin-1990935531.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин