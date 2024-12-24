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Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2024
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11:57 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/putin-1990971558.html
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2024
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, лидеры РФ и Азербайджана также... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:57:00+03:00
2024-12-24T11:57:00+03:00
политика
россия
азербайджан
ильхам алиев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, лидеры РФ и Азербайджана также условились о продолжении личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении. Ранее Алиеву была направлена поздравительная телеграмма.
https://ria.ru/20241224/putin-1990935531.html
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политика, россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин
Политика, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин
Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Алиева с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба". Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, лидеры РФ и Азербайджана также условились о продолжении личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, условились о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Ранее Алиеву была направлена поздравительная телеграмма.
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ПолитикаРоссияАзербайджанИльхам АлиевВладимир Путин
 
 
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