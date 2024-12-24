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Песков заявил, что точной даты послания Путина Федеральному собранию нет
Песков заявил, что точной даты послания Путина Федеральному собранию нет - РИА Новости, 24.12.2024
Песков заявил, что точной даты послания Путина Федеральному собранию нет
Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:40:00+03:00
2024-12-24T07:40:00+03:00
2024-12-24T07:42:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Точной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока нет точной даты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241223/putin-1990766696.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил, что точной даты послания Путина Федеральному собранию нет
Песков: точной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет