https://ria.ru/20241224/puteshestviya-1991082741.html

Названы самые желанные города для путешествий на Новый год

Названы самые желанные города для путешествий на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024

Названы самые желанные города для путешествий на Новый год

Определены наиболее желанные города для поездок в новогодние каникулы, сообщает "Суточно.ру". РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены наиболее желанные города для поездок в новогодние каникулы, сообщает "Суточно.ру".Специалисты онлайн-сервиса бронирования жилья опросили 6,6 тысячи пользователей и выяснили, что самый популярный маршрут – в Калининград. Его назвал 31 процент туристов.Доля Санкт-Петербурга – 15 процентов, чуть меньшее число путешественников местыют попасть в Сочи.Казань набрала восемь процентов голосов, Великий Устюг – семь процентов, карельская Сортавала – привлекает шесть процентов респондентов, Москва – пять процентов.Калининград при высокой востребованности остается городом со сравнительно невысокими ценами на аренду жилья – в среднем 4,6 тысячи рублей. Это на треть меньше, чем в Сочи, Казани или Петербурге, отметили эксперты компании.Также опрошенные среди самых желанных называли путешествия в Нижний Новгород, Киров – новогоднюю столицу России этого года, Владимир, Ярославль, Тобольск, Ессентуки.Средняя стоимость аренды жилья на новогодние праздники в целом по России составляет 6,5 тысячи рублей в сутки. За год цена выросла примерно на десять процентов. В среднем туристы арендуют жилье на четыре ночи.

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

калининград

санкт-петербург

сочи

казань

великий устюг

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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