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Названы самые желанные города для путешествий на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
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Туризм
 
20:47 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/puteshestviya-1991082741.html
Названы самые желанные города для путешествий на Новый год
Названы самые желанные города для путешествий на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
Названы самые желанные города для путешествий на Новый год
Определены наиболее желанные города для поездок в новогодние каникулы, сообщает "Суточно.ру". РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены наиболее желанные города для поездок в новогодние каникулы, сообщает "Суточно.ру".Специалисты онлайн-сервиса бронирования жилья опросили 6,6 тысячи пользователей и выяснили, что самый популярный маршрут – в Калининград. Его назвал 31 процент туристов.Доля Санкт-Петербурга – 15 процентов, чуть меньшее число путешественников местыют попасть в Сочи.Казань набрала восемь процентов голосов, Великий Устюг – семь процентов, карельская Сортавала – привлекает шесть процентов респондентов, Москва – пять процентов.Калининград при высокой востребованности остается городом со сравнительно невысокими ценами на аренду жилья – в среднем 4,6 тысячи рублей. Это на треть меньше, чем в Сочи, Казани или Петербурге, отметили эксперты компании.Также опрошенные среди самых желанных называли путешествия в Нижний Новгород, Киров – новогоднюю столицу России этого года, Владимир, Ярославль, Тобольск, Ессентуки.Средняя стоимость аренды жилья на новогодние праздники в целом по России составляет 6,5 тысячи рублей в сутки. За год цена выросла примерно на десять процентов. В среднем туристы арендуют жилье на четыре ночи.
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калининград
санкт-петербург
сочи
казань
великий устюг
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новости - туризм, туризм, калининград, санкт-петербург, сочи, новый год, города, отдых в россии, туристы, казань, великий устюг
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Новый год, Города, отдых в России, туристы, Казань, Великий Устюг
Названы самые желанные города для путешествий на Новый год

"Суточно.ру": самым желанным городом для поездок на Новый год стал Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде
Новогодняя иллюминация на площади Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены наиболее желанные города для поездок в новогодние каникулы, сообщает "Суточно.ру".
Специалисты онлайн-сервиса бронирования жилья опросили 6,6 тысячи пользователей и выяснили, что самый популярный маршрут – в Калининград. Его назвал 31 процент туристов.
Доля Санкт-Петербурга – 15 процентов, чуть меньшее число путешественников местыют попасть в Сочи.
Казань набрала восемь процентов голосов, Великий Устюг – семь процентов, карельская Сортавала – привлекает шесть процентов респондентов, Москва – пять процентов.
Калининград при высокой востребованности остается городом со сравнительно невысокими ценами на аренду жилья – в среднем 4,6 тысячи рублей. Это на треть меньше, чем в Сочи, Казани или Петербурге, отметили эксперты компании.
Также опрошенные среди самых желанных называли путешествия в Нижний Новгород, Киров – новогоднюю столицу России этого года, Владимир, Ярославль, Тобольск, Ессентуки.
Средняя стоимость аренды жилья на новогодние праздники в целом по России составляет 6,5 тысячи рублей в сутки. За год цена выросла примерно на десять процентов. В среднем туристы арендуют жилье на четыре ночи.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмКалининградСанкт-ПетербургСочиНовый годГородаотдых в РоссиитуристыКазаньВеликий Устюг
 
 
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