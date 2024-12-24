https://ria.ru/20241224/puteshestviya-1991047794.html

Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год

Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024

Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год

Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту". РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:12:00+03:00

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туризм

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санкт-петербург

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту".Онлайн-сервис проанализировал спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте 60+ в новогодний период.Оказалось, что самое популярное направление для перелетов — Москва: в столицу отправится каждый пятый (21 процент) путешественник-пенсионер. Каждый десятый турист в серебряном возрасте намерен посетить Санкт-Петербург (11 процентов). Также востребован Сочи (его выбрали восемь процентов), Кавминводы (пять процентов), Калининград (четыре процента), Екатеринбург и Тюмень (по два процента).Путешествия на поезде в зимние праздники возрастные россияне чаще всего планируют также в две столицы (билет туда купили 26 и десть процентов пенсионеров). По три процента туристов отправятся в Ростов-на-Дону и Краснодар, по два — в Симферополь, Екатеринбург и Адлер.

https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

москва

санкт-петербург

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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