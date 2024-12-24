https://ria.ru/20241224/puteshestviya-1991047794.html
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год
Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту". РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:12:00+03:00
2024-12-24T19:12:00+03:00
2024-12-24T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту".Онлайн-сервис проанализировал спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте 60+ в новогодний период.Оказалось, что самое популярное направление для перелетов — Москва: в столицу отправится каждый пятый (21 процент) путешественник-пенсионер. Каждый десятый турист в серебряном возрасте намерен посетить Санкт-Петербург (11 процентов). Также востребован Сочи (его выбрали восемь процентов), Кавминводы (пять процентов), Калининград (четыре процента), Екатеринбург и Тюмень (по два процента).Путешествия на поезде в зимние праздники возрастные россияне чаще всего планируют также в две столицы (билет туда купили 26 и десть процентов пенсионеров). По три процента туристов отправятся в Ростов-на-Дону и Краснодар, по два — в Симферополь, Екатеринбург и Адлер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год
"Туту": две столицы и Сочи - самые популярные города у пенсионеров на Новый год