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Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
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Туризм
 
19:12 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/puteshestviya-1991047794.html
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год
Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту". РИА Новости, 24.12.2024
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2024-12-24T19:12:00+03:00
туризм
новости - туризм
туризм
москва
санкт-петербург
сочи
новый год
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту".Онлайн-сервис проанализировал спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте 60+ в новогодний период.Оказалось, что самое популярное направление для перелетов — Москва: в столицу отправится каждый пятый (21 процент) путешественник-пенсионер. Каждый десятый турист в серебряном возрасте намерен посетить Санкт-Петербург (11 процентов). Также востребован Сочи (его выбрали восемь процентов), Кавминводы (пять процентов), Калининград (четыре процента), Екатеринбург и Тюмень (по два процента).Путешествия на поезде в зимние праздники возрастные россияне чаще всего планируют также в две столицы (билет туда купили 26 и десть процентов пенсионеров). По три процента туристов отправятся в Ростов-на-Дону и Краснодар, по два — в Симферополь, Екатеринбург и Адлер.
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Мария Селиванова
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новости - туризм, туризм, москва, санкт-петербург, сочи, новый год, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, пенсионеры
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый год, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, Пенсионеры
Названы самые популярные маршруты для поездок пенсионеров на Новый год

"Туту": две столицы и Сочи - самые популярные города у пенсионеров на Новый год

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредновогодний Санкт-Петербург
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые популярные направления у российских пенсионеров для путешествий по стране в новогодние праздники, сообщает "Туту".
Онлайн-сервис проанализировал спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте 60+ в новогодний период.
Оказалось, что самое популярное направление для перелетов — Москва: в столицу отправится каждый пятый (21 процент) путешественник-пенсионер. Каждый десятый турист в серебряном возрасте намерен посетить Санкт-Петербург (11 процентов). Также востребован Сочи (его выбрали восемь процентов), Кавминводы (пять процентов), Калининград (четыре процента), Екатеринбург и Тюмень (по два процента).
Путешествия на поезде в зимние праздники возрастные россияне чаще всего планируют также в две столицы (билет туда купили 26 и десть процентов пенсионеров). По три процента туристов отправятся в Ростов-на-Дону и Краснодар, по два — в Симферополь, Екатеринбург и Адлер.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмМоскваСанкт-ПетербургСочиНовый годкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьПенсионеры
 
 
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