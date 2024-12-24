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Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России

Горнолыжные курорты России: цены, билеты, трассы, рестораны

Поехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах России

В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. В России открылся горнолыжный сезон. В прошлом году на горных курортах побывали 22 миллиона туристов. В Минэкономразвития ожидают, что в 2025-м будет на десять процентов больше. Куда уже можно ехать и что приготовили для поклонников активного зимнего отдыха — в материале РИА Новости."Эльбрус"Этот курорт признали лучшим, именно ему присудили национальную премию "Горы России".Тестовое катание на трассах в районе канатной дороги "Гарабаши — Мир" разрешили с 25 ноября. Высота — от 3847 до 3500 метров. Торжественное открытие юбилейного, 55-го сезона запланировано на 7 и 8 декабря."Мы представим новую зону катания с двумя канатными дорогами в районе обсерватории на пике Терскол", — сообщил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев. Общая протяженность трасс увеличилась до 23 километров.Предпродажа ски-пассов — до 30 ноября.Также планируется запуск новой системы искусственного снегообразования (СИС). Ее строили два года.Ратраки готовы, спасатели провели дополнительные тренировки по вертикальной эвакуации с канатной дороги и оказанию первой медицинской помощи. На всех станциях оборудованы панорамные смотровые площадки с фотозонами."Роза Хутор"Девятого декабря состоится праздник — "День "Розы Хутор", это и откроет сезон. Трассы станут доступны 20-го числа, хотя все решит погода, уточнили в пресс-службе курорта.С 5 ноября по 8 декабря канатные дороги "Олимпия", "Заповедный Лес", "Кавказский Экспресс", "Волчья Скала" и "Эдельвейс", а также горный аттракцион родельбан закрыты на предсезонную профилактику. Зато гости могут подняться по самой протяженной в Европе канатке "Стрела" (3,8 километра) на высоту 1600 метров над уровнем моря — на интерактивную площадку "Горный парк "Стрела". Спецтариф предполагает еще посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея археологии.В парке туристам предлагают пройтись по каменным лабиринтам, ударить в "гонг для управления погодой", пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Кроме того, гостям покажут ратрак — машину, готовящую полотно трасс и создающую знаменитый "вельвет", а также пушки, обеспечивающие склоны искусственным снегом.На "Розе Хутор" самая большая зона катания в стране — 105 километров трасс, 32 подъемника. Есть сноупарк и склоны для новичков: юные райдеры осваивают не только лыжи, но и сноуборды. После занятий спортом туристы отправляются в кафе и рестораны, в парк альпак "Пача Мама", осматривают высокогорные качели, мосты, ездят на собачьих упряжках.В новогодние каникулы гостей принимает рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза.С 25 января по 2 февраля на курорте пройдет спортивно-музыкальный фестиваль RosaFest, с 24 по 30 марта — NewStarCamp."Красная Поляна"Открытие сезона — в декабре, тоже в зависимости от погоды. В зоне "Цирк-2" снежный покров пока 75 сантиметров, на высоте 2200 метров — 60. Нужен хотя бы метр.На новогодние каникулы — программа "Волшебная лига Деда Мороза": интерактивные игры, квесты, представления, танцевальные диджей-сеты."Ключевое событие сезона — открытие Центра гастротуризма "Птицы захмелели" на "Поляне 960", — отметили в пресс-службе. Там готовят блюда народов, проживавших на этой территории. Это позволяет знакомить туристов со всей России с историей региона. Гурманы смогут попасть на экскурсии и освоить процесс приготовления еды и напитков."Название "Птицы захмелели" родилось из легенды о том, как местные пернатые, полакомившись спелыми ягодами и зернами, принимались весело щебетать и кружиться в воздухе, словно опьяненные ароматами и вкусами. Это стало символом радости и наслаждения, которые испытывают гости", — уточнили сотрудники курорта.Новая ветка искусственного оснежения поможет раньше открыть трассу "Восточная" (от отметки 1350 до 900 метров)."Манжерок""Солнце яркое, "вельвет" хрустящий", — уверяют в пресс-службе. Катаются уже с 16 ноября.За год протяженность трасс увеличили с 30 до 50 километров. Причем 11 — с освещением для вечернего катания.В прошлом сезоне открыли три канатные дороги, в этом — уже пять.Много новых соревнований разного уровня — можно стать участником или болельщиком."Большой Вудъявр"В Кировске Мурманской области первыми открылись трассы и подъемники Северного склона — 22 ноября.Инфраструктура курорта — лауреата премии "Горы России" в номинации "Лучший в черте города" — пополнилась канатной дорогой гондольного типа на Южном склоне. Панорамные кабины проходят над землей два километра. Также усилили освещенность трасс.Панорамный комплекс "Плато" на вершине горы Айкуайвенчорр (820 метров) в месте пересечения канаток Северного и Южного склонов — уникальное, самое высокогорное на северо-западе страны архитектурное сооружение, подчеркивает гендиректор курорта Александр Сергиенко."Солнечная долина"В Челябинской области новый сезон отметили массовым спуском с горы с цветным дымом, игрой в футбол в валенках и вечеринкой. Это было 10 ноября."Снег есть, на трассах его много, толщина — от 30 сантиметров в зависимости от рельефа", — объяснили в пресс-службе курорта.Пока действуют три трассы из 14, остальные проходят оснежение и присоединятся к остальным в ближайшее время.На курорте — новые отель и каток, запускают шестиместный кресельный подъемник.Также гости смогут увидеть всероссийские соревнования по фристайлу, сноуборду или принять участие в масштабных семейных фестивалях "Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду" и "День снега".В новогодние каникулы — катания и вечеринки до двух часов ночи. Окончание зимы тоже отметят — спуском в купальниках и карнавальных костюмах."Гора Соболиная"Тема сезона — "Байкальский драйв". Старт запланирован на 14 декабря.Помимо розыгрыша абонемента, сертификатов на покупку сноуборда и других призов, в программе — выступление группы из Саратова ТМNV. Их треки звучали в фильмах "Елки", "Майор Гром. Игра". Завершится праздник горячим DJ-сетом на открытом воздухе.Система оснежения работает круглосуточно, уточнили в пресс-службе.Еще планируется открыть кресельную канатную дорогу на Восточном склоне протяженностью более двух километров. Это позволит добираться до вершины всего за семь-восемь минут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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