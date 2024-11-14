"Эльбрус" признали лучшим горнолыжным курортом в России
Нацпремия "Горы России" признала "Эльбрус" лучшим горнолыжным курортом страны
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. "Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии "Горы России", сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".
Национальная премия "Горы России" проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и является частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Легендарный курорт под управлением "Кавказ.РФ" стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Результат сформировали итоги народного голосования и мнение экспертного жюри", - говорится в сообщении.
Гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов назвал эту победу большим кредитом доверия команде курорта в преддверии юбилейного - 55-го - сезона на Эльбрусе.
"Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать - от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов. Но, мне кажется, я знаю, в чем Эльбрус точно лучший – в беззаветной преданности своей команды, для которых гора - это не работа, это сама жизнь", - приводит пресс-служба слова Юмшанова на церемонии награждения.
"Кавказ.РФ" под кураторством Минэкономразвития России сейчас проводит масштабную модернизацию "Эльбруса". Знаковым рубежом для курорта станет 2027 год. К этому времени откроется новая большая зона катания, число канатных дорог увеличится с пяти до девяти, появятся современный сервисный центр, новые отели и рестораны. По данным компании, объем заявленных частных инвестиций в курорт составляет свыше 40 миллиардов рублей.
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