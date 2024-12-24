https://ria.ru/20241224/provalilsya-1991040665.html

"Проект провалился": на Западе рассказали, что ждет Украину

"Проект провалился": на Западе рассказали, что ждет Украину - РИА Новости, 24.12.2024

"Проект провалился": на Западе рассказали, что ждет Украину

Европейским лидерам пора признать тщетность своих "миротворческих" планов по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:24:00+03:00

2024-12-24T16:24:00+03:00

2024-12-24T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Европейским лидерам пора признать тщетность своих "миротворческих" планов по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube."Все эти схемы, планы по созданию миротворческих сил, планы по замораживанию линии соприкосновения — это абсолютно невыполнимые предложения, они не сработают и доказывают лишь то, что европейцы все еще не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт: конфликт на Украине проигран, проект "Украина" провалился", — сказал он.По мнению Меркуриса, конфликт на Украине так или иначе закончится в следующем году или, самое позднее, в 2026 году."И хотя между США и Россией могут быть проведены какие-то переговоры, чтобы смягчить последствия, тем не менее, окончание конфликта станет поражением для "проекта", который запустили европейцы и люди из администрации Байдена", — подытожил аналитик.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к "коммуникационным трюкам". Также он ранее указывал, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше.Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html

https://ria.ru/20241224/merkuris-1990963050.html

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украина, сша, россия, виктор орбан, владимир путин, youtube, в мире