https://ria.ru/20241224/proekt-1990951066.html

Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России

Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России - РИА Новости, 24.12.2024

Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с... РИА Новости, 24.12.2024

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эн+ (en+ group)

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС, сообщает пресс-служба энергокомпании.В основе проекта — большое исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, а также десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.Результатом взаимодействия стал сайт, созданный на базе электронной библиотеки и культурологического медиа "Электронекрасовка". На сайте, посвященном истории строительства одной из самых больших в мире гидроэлектростанций в 1954–1967 годах, размещены информационные материалы в различных форматах:В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.

https://ria.ru/20241220/vystavka-1990426136.html

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братск

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эн+ (en+ group), братск, россия