https://ria.ru/20241224/proekt-1990951066.html
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России - РИА Новости, 24.12.2024
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:15:00+03:00
2024-12-24T12:15:00+03:00
2024-12-24T12:15:00+03:00
эн+ (en+ group)
братск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990967687_0:482:2048:1633_1920x0_80_0_0_80ee5b1c9776358f90fc199b042ec297.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС, сообщает пресс-служба энергокомпании.В основе проекта — большое исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, а также десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.Результатом взаимодействия стал сайт, созданный на базе электронной библиотеки и культурологического медиа "Электронекрасовка". На сайте, посвященном истории строительства одной из самых больших в мире гидроэлектростанций в 1954–1967 годах, размещены информационные материалы в различных форматах:В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.
https://ria.ru/20241220/vystavka-1990426136.html
https://ria.ru/20241219/prazdniki-1989886948.html
братск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990967687_0:290:2048:1825_1920x0_80_0_0_68971ed6c5d55c3ca523c1e10e431d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эн+ (en+ group), братск, россия
Эн+ (En+ Group), Братск, Россия
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России
Эн+ запустил спецпроект посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС, сообщает пресс-служба энергокомпании.
В основе проекта — большое исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, а также десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.
Результатом взаимодействия стал сайт, созданный на базе электронной библиотеки и культурологического медиа "Электронекрасовка". На сайте, посвященном истории строительства одной из самых больших в мире гидроэлектростанций в 1954–1967 годах, размещены информационные материалы в различных форматах:
- подкаст "Полюс мужества", из которого слушатели смогут узнать об основных этапах строительства и главных героях тех эпохальных событий, о культурной жизни Братска того времени, а также услышать голоса первостроителей;
- хронику строительства Братской ГЭС с основными вехами и архивными фотоматериалами;
- полные версии интервью с воспоминаниями о стройке братчан и ветеранов ГЭС;
- оцифрованные книги о Братске и Братской ГЭС, от сборников песен и фотоальбомов до сборников документов и материалов;
- видеоархив с хроникой и фильмами Виктора Залетаева о Братске, братчанах и культурной жизни города из личного семейного архива, который публикуется впервые;
- плейлист с песнями Николая Добронравова, Сергея Гребенникова и Александры Пахмутовой, созданными после поездок в Братск.
В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.