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Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России - РИА Новости, 24.12.2024
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12:15 24.12.2024
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Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России - РИА Новости, 24.12.2024
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с... РИА Новости, 24.12.2024
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС, сообщает пресс-служба энергокомпании.В основе проекта — большое исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, а также десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.Результатом взаимодействия стал сайт, созданный на базе электронной библиотеки и культурологического медиа "Электронекрасовка". На сайте, посвященном истории строительства одной из самых больших в мире гидроэлектростанций в 1954–1967 годах, размещены информационные материалы в различных форматах:В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.
https://ria.ru/20241220/vystavka-1990426136.html
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эн+ (en+ group), братск, россия
Эн+ (En+ Group), Братск, Россия
Проект в честь 70-летия с начала возведения Братской ГЭС запустили в России

Эн+ запустил спецпроект посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС

© РИА Новости / А. Горячев | Перейти в медиабанкСтроительство Братской ГЭС
Строительство Братской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / А. Горячев
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Строительство Братской ГЭС
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ совместно с Московской библиотекой им. Н. А. Некрасова запустили специальный проект, посвященный 70-летию с начала строительства Братской ГЭС, сообщает пресс-служба энергокомпании.
В основе проекта — большое исследование источников и литературы, посвященных стройке-подвигу, а также десятки интервью с ветеранами и действующими сотрудниками ГЭС.
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Результатом взаимодействия стал сайт, созданный на базе электронной библиотеки и культурологического медиа "Электронекрасовка". На сайте, посвященном истории строительства одной из самых больших в мире гидроэлектростанций в 1954–1967 годах, размещены информационные материалы в различных форматах:
  • подкаст "Полюс мужества", из которого слушатели смогут узнать об основных этапах строительства и главных героях тех эпохальных событий, о культурной жизни Братска того времени, а также услышать голоса первостроителей;
  • хронику строительства Братской ГЭС с основными вехами и архивными фотоматериалами;
  • полные версии интервью с воспоминаниями о стройке братчан и ветеранов ГЭС;
  • оцифрованные книги о Братске и Братской ГЭС, от сборников песен и фотоальбомов до сборников документов и материалов;
  • видеоархив с хроникой и фильмами Виктора Залетаева о Братске, братчанах и культурной жизни города из личного семейного архива, который публикуется впервые;
  • плейлист с песнями Николая Добронравова, Сергея Гребенникова и Александры Пахмутовой, созданными после поездок в Братск.
В следующем году в рамках проекта будут выпущены дополнительные эпизоды подкаста с рассказами и очерками сибирских писателей о Братской ГЭС и первостроителях.
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