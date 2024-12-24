https://ria.ru/20241224/prigovor-1991027325.html

Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы

Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы - РИА Новости, 24.12.2024

Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы

Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрий Тахтаулов осужден на 6,5 лет за организацию незаконной миграции, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:35:00+03:00

2024-12-24T15:35:00+03:00

2024-12-24T15:52:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрий Тахтаулов осужден на 6,5 лет за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Приговором суда Тахтаулов Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сказали в суде.Суд приговорил его и Вячеслава Фокина, который занимал должность начальника отдела этого же управления, "к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого и лишил их звания "полковник полиции".Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по 6 лет колонии общего режима.Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Их отправили в СИЗО, но 19 января смягчили меру пресечения на домашний арест. Впрочем, уже 27 января Мосгорсуд вернул всех фигурантов под стражу.В настоящее время Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.

https://ria.ru/20241109/putin-1982874336.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва