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Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы - РИА Новости, 24.12.2024
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15:35 24.12.2024 (обновлено: 15:52 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/prigovor-1991027325.html
Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы
Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы - РИА Новости, 24.12.2024
Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы
Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрий Тахтаулов осужден на 6,5 лет за организацию незаконной миграции, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:35:00+03:00
2024-12-24T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрий Тахтаулов осужден на 6,5 лет за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Приговором суда Тахтаулов Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сказали в суде.Суд приговорил его и Вячеслава Фокина, который занимал должность начальника отдела этого же управления, "к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого и лишил их звания "полковник полиции".Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по 6 лет колонии общего режима.Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Их отправили в СИЗО, но 19 января смягчили меру пресечения на домашний арест. Впрочем, уже 27 января Мосгорсуд вернул всех фигурантов под стражу.В настоящее время Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.
https://ria.ru/20241109/putin-1982874336.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд вынес приговор экс-замначальника управления ГУМВД Москвы

Экс-замглавы управления ГУМВД Москвы получил срок по делу о незаконной миграции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрий Тахтаулов осужден на 6,5 лет за организацию незаконной миграции, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Приговором суда Тахтаулов Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - сказали в суде.
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Суд приговорил его и Вячеслава Фокина, который занимал должность начальника отдела этого же управления, "к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы каждого и лишил их звания "полковник полиции".
Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по 6 лет колонии общего режима.
Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Их отправили в СИЗО, но 19 января смягчили меру пресечения на домашний арест. Впрочем, уже 27 января Мосгорсуд вернул всех фигурантов под стражу.
В настоящее время Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.
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