https://ria.ru/20241224/politsiya-1990970969.html
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих - РИА Новости, 24.12.2024
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:52:00+03:00
2024-12-24T11:52:00+03:00
2024-12-24T11:52:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне в полицию Невского района обратилась женщина, сообщившая о том, что во дворе дома №19 на Дальневосточном проспекте мужчина избивает собаку на глазах у людей во время прогулки с ней. "Этим же вечером в 22.30 по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по указанному адресу 40-летний владелец собаки был задержан. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, собака передана для осмотра в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241220/shtraf-1990302495.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
Полиция задержала жителя Петербурга, избившего собаку на глазах у прохожих
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне в полицию Невского района обратилась женщина, сообщившая о том, что во дворе дома №19 на Дальневосточном проспекте мужчина избивает собаку на глазах у людей во время прогулки с ней.
"Этим же вечером в 22.30 по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по указанному адресу 40-летний владелец собаки был задержан. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, собака передана для осмотра в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.