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В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих - РИА Новости, 24.12.2024
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11:52 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/politsiya-1990970969.html
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих - РИА Новости, 24.12.2024
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:52:00+03:00
2024-12-24T11:52:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне в полицию Невского района обратилась женщина, сообщившая о том, что во дворе дома №19 на Дальневосточном проспекте мужчина избивает собаку на глазах у людей во время прогулки с ней. "Этим же вечером в 22.30 по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по указанному адресу 40-летний владелец собаки был задержан. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, собака передана для осмотра в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241220/shtraf-1990302495.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих

Полиция задержала жителя Петербурга, избившего собаку на глазах у прохожих

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне в полицию Невского района обратилась женщина, сообщившая о том, что во дворе дома №19 на Дальневосточном проспекте мужчина избивает собаку на глазах у людей во время прогулки с ней.
"Этим же вечером в 22.30 по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по указанному адресу 40-летний владелец собаки был задержан. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, собака передана для осмотра в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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