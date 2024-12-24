https://ria.ru/20241224/politsiya-1990970969.html

В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих

В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих - РИА Новости, 24.12.2024

В Петербурге задержали мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:52:00+03:00

2024-12-24T11:52:00+03:00

2024-12-24T11:52:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который избивал свою собаку на глазах у прохожих, животное передано ветеринарам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне в полицию Невского района обратилась женщина, сообщившая о том, что во дворе дома №19 на Дальневосточном проспекте мужчина избивает собаку на глазах у людей во время прогулки с ней. "Этим же вечером в 22.30 по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома по указанному адресу 40-летний владелец собаки был задержан. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, собака передана для осмотра в ветеринарную службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241220/shtraf-1990302495.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)