https://ria.ru/20241224/podzhog-1991059569.html

В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных

В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных - РИА Новости, 24.12.2024

В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:43:00+03:00

2024-12-24T17:43:00+03:00

2024-12-24T17:43:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

реутов

балашиха

россия

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных городах Подмосковья, сообщает надзорное ведомство. По данным прокуратуры, около часа ночи 19 декабря в Реутове сотрудник полиции прибыл по вызову 80-летней пенсионерки, сообщившей о краже шубы. Пока он получал объяснение от потерпевшей, загорелся его автомобиль. Оказалось, что поджог могла совершить 73-летняя местная жительница. Обе пенсионерки пояснили, что действовали по указаниям неизвестных звонивших, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали оказать содействие в задержании мошенников. При этом ранее одна из женщин перевела свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей на "безопасный" счет. В этот же день 19-летний молодой человек поджег пиротехнику в банке в городском округе Балашиха после звонка неизвестного. Аналогичные преступления зафиксированы в помещениях торгового центра в подмосковном Королеве и отделении почты в Химках. Их также совершили пенсионеры. Прокуратура напомнила, что не стоит вступать в телефонные разговоры с неизвестными, кем бы они ни представлялись, также не нужно сообщать личную информацию и переводить свои денежные сбережения на указанные ими счета.

https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990928798.html

московская область (подмосковье)

реутов

балашиха

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), реутов, балашиха, россия