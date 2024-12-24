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В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных - РИА Новости, 24.12.2024
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных
Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:43:00+03:00
2024-12-24T17:43:00+03:00
2024-12-24T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных городах Подмосковья, сообщает надзорное ведомство. По данным прокуратуры, около часа ночи 19 декабря в Реутове сотрудник полиции прибыл по вызову 80-летней пенсионерки, сообщившей о краже шубы. Пока он получал объяснение от потерпевшей, загорелся его автомобиль. Оказалось, что поджог могла совершить 73-летняя местная жительница. Обе пенсионерки пояснили, что действовали по указаниям неизвестных звонивших, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали оказать содействие в задержании мошенников. При этом ранее одна из женщин перевела свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей на "безопасный" счет. В этот же день 19-летний молодой человек поджег пиротехнику в банке в городском округе Балашиха после звонка неизвестного. Аналогичные преступления зафиксированы в помещениях торгового центра в подмосковном Королеве и отделении почты в Химках. Их также совершили пенсионеры. Прокуратура напомнила, что не стоит вступать в телефонные разговоры с неизвестными, кем бы они ни представлялись, также не нужно сообщать личную информацию и переводить свои денежные сбережения на указанные ими счета.
https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html
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происшествия, московская область (подмосковье), реутов, балашиха, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Реутов, Балашиха, Россия
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных
В Подмосковье проверяют поджоги машин и помещений по указаниям неизвестных