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В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных - РИА Новости, 24.12.2024
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17:43 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/podzhog-1991059569.html
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных - РИА Новости, 24.12.2024
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных
Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:43:00+03:00
2024-12-24T17:43:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
реутов
балашиха
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных городах Подмосковья, сообщает надзорное ведомство. По данным прокуратуры, около часа ночи 19 декабря в Реутове сотрудник полиции прибыл по вызову 80-летней пенсионерки, сообщившей о краже шубы. Пока он получал объяснение от потерпевшей, загорелся его автомобиль. Оказалось, что поджог могла совершить 73-летняя местная жительница. Обе пенсионерки пояснили, что действовали по указаниям неизвестных звонивших, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали оказать содействие в задержании мошенников. При этом ранее одна из женщин перевела свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей на "безопасный" счет. В этот же день 19-летний молодой человек поджег пиротехнику в банке в городском округе Балашиха после звонка неизвестного. Аналогичные преступления зафиксированы в помещениях торгового центра в подмосковном Королеве и отделении почты в Химках. Их также совершили пенсионеры. Прокуратура напомнила, что не стоит вступать в телефонные разговоры с неизвестными, кем бы они ни представлялись, также не нужно сообщать личную информацию и переводить свои денежные сбережения на указанные ими счета.
https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html
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московская область (подмосковье)
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балашиха
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происшествия, московская область (подмосковье), реутов, балашиха, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Реутов, Балашиха, Россия
В Подмосковье проверяют обстоятельства поджогов по указаниям неизвестных

В Подмосковье проверяют поджоги машин и помещений по указаниям неизвестных

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств поджогов автомобилей и помещений, совершенных после звонков неизвестных в различных городах Подмосковья, сообщает надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, около часа ночи 19 декабря в Реутове сотрудник полиции прибыл по вызову 80-летней пенсионерки, сообщившей о краже шубы. Пока он получал объяснение от потерпевшей, загорелся его автомобиль. Оказалось, что поджог могла совершить 73-летняя местная жительница.
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Обе пенсионерки пояснили, что действовали по указаниям неизвестных звонивших, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали оказать содействие в задержании мошенников. При этом ранее одна из женщин перевела свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей на "безопасный" счет.
В этот же день 19-летний молодой человек поджег пиротехнику в банке в городском округе Балашиха после звонка неизвестного.
Аналогичные преступления зафиксированы в помещениях торгового центра в подмосковном Королеве и отделении почты в Химках. Их также совершили пенсионеры.
Прокуратура напомнила, что не стоит вступать в телефонные разговоры с неизвестными, кем бы они ни представлялись, также не нужно сообщать личную информацию и переводить свои денежные сбережения на указанные ими счета.
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