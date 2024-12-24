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В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции - РИА Новости, 24.12.2024
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23:24 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html
В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции
В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции - РИА Новости, 24.12.2024
В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции
Подростки запускали петарды, целясь в здание отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга и снимая свои действия на видео, они стали фигурантами дела о... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:24:00+03:00
2024-12-24T23:24:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Подростки запускали петарды, целясь в здание отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга и снимая свои действия на видео, они стали фигурантами дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, при мониторинге интернета полицейские нашли в Telegram-канале видео, где один из молодых людей дает прицельный залп в сторону здания отдела полиции в Невском районе, а другой снимает выходку с пиротехникой на камеру, одновременно комментируя происходящее. "В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором - его 17-летний знакомый", - рассказали в ГУМВД. Молодые люди были задержаны и доставлены для разбирательства в следственные органы, которые на основании материалов полиции возбудили против них уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, колпино
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Колпино
В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции

В Петербурге задержали подростков, запускавших петарды в здание отдела полиции

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Подростки запускали петарды, целясь в здание отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга и снимая свои действия на видео, они стали фигурантами дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, при мониторинге интернета полицейские нашли в Telegram-канале видео, где один из молодых людей дает прицельный залп в сторону здания отдела полиции в Невском районе, а другой снимает выходку с пиротехникой на камеру, одновременно комментируя происходящее.
«
"В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором - его 17-летний знакомый", - рассказали в ГУМВД.
Молодые люди были задержаны и доставлены для разбирательства в следственные органы, которые на основании материалов полиции возбудили против них уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), заключают в ГУМВД.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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