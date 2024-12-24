https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html

В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции

В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции - РИА Новости, 24.12.2024

В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции

Подростки запускали петарды, целясь в здание отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга и снимая свои действия на видео, они стали фигурантами дела о... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:24:00+03:00

2024-12-24T23:24:00+03:00

2024-12-24T23:24:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Подростки запускали петарды, целясь в здание отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга и снимая свои действия на видео, они стали фигурантами дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, при мониторинге интернета полицейские нашли в Telegram-канале видео, где один из молодых людей дает прицельный залп в сторону здания отдела полиции в Невском районе, а другой снимает выходку с пиротехникой на камеру, одновременно комментируя происходящее. "В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором - его 17-летний знакомый", - рассказали в ГУМВД. Молодые люди были задержаны и доставлены для разбирательства в следственные органы, которые на основании материалов полиции возбудили против них уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html

россия

санкт-петербург

колпино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, колпино