В Петербурге подростки запускали петарды в здание полиции
В Петербурге задержали подростков, запускавших петарды в здание отдела полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Подростки запускали петарды, целясь в здание отдела полиции в Невском районе Санкт-Петербурга и снимая свои действия на видео, они стали фигурантами дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, при мониторинге интернета полицейские нашли в Telegram-канале видео, где один из молодых людей дает прицельный залп в сторону здания отдела полиции в Невском районе, а другой снимает выходку с пиротехникой на камеру, одновременно комментируя происходящее.
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"В кратчайшие сроки полицейские установили личности участников видеозаписи. Любителем пиротехники оказался 16-летний житель Колпино, а оператором - его 17-летний знакомый", - рассказали в ГУМВД.
Молодые люди были задержаны и доставлены для разбирательства в следственные органы, которые на основании материалов полиции возбудили против них уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), заключают в ГУМВД.
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