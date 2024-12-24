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Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки - РИА Новости, 24.12.2024
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06:01 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/podarki-1990927133.html
Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки
Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки - РИА Новости, 24.12.2024
Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки
Потратить на новогодние подарки до 3000 рублей готовы 23% россиян, следует из данных исследования Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:01:00+03:00
2024-12-24T06:01:00+03:00
общество
роскачество
новый год
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потратить на новогодние подарки до 3000 рублей готовы 23% россиян, следует из данных исследования Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сумму в пределах 1000-3000 рублей готовы заплатить 15% россиян, и всего 8% готовы отложить меньшую сумму для подарков – до 1000 рублей", - рассказали в организации. В Роскачестве отметили, что 18% россиян планировали потратить на новогодние подарки от 3000 до 5 000 рублей, столько же - от 5000 до 10 000 рублей, 12% рассчитывают на расходы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, 7% готовы потратить на подарки от 15 тысяч до 20 тысяч рублей и только 5% - больше 20 тысяч рублей, 17% затруднились с ответом. В ходе исследования его участникам также предлагалось выбрать несколько вариантов ответов о местах приобретения подарков на Новый год и продуктов для праздничного стола. Наиболее популярным выбором стали обычные розничные магазины – там покупали или собирались покупать подарки 64% граждан. Около трети ответов (32%) пришлось на маркетплейсы, каждый пятый (20%) выбрал интернет-магазин. Выбор 11% граждан упал на предновогодние ярмарки и рынки. Что касается мест покупки продуктов к новогоднему столу, подавляющее большинство (80%) выбрали розничные магазины, около 36% собираются закупаться на продуктовых рынках. Всего 8% ответили, что покупают продукты для новогоднего стола в онлайн-магазинах, и 6% - на маркетплейсах.
https://ria.ru/20241219/podarki-1990033798.html
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7 495 645-6601
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общество, роскачество, новый год
Общество, Роскачество, Новый год
Роскачество рассказало, сколько россияне готовы потратить на подарки

Роскачество: 23% россиян готовы потратить на новогодние подарки до 3000 рублей

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Fotolia / ganzo12
Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потратить на новогодние подарки до 3000 рублей готовы 23% россиян, следует из данных исследования Роскачества, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Сумму в пределах 1000-3000 рублей готовы заплатить 15% россиян, и всего 8% готовы отложить меньшую сумму для подарков – до 1000 рублей", - рассказали в организации.
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Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки
19 декабря, 05:33
В Роскачестве отметили, что 18% россиян планировали потратить на новогодние подарки от 3000 до 5 000 рублей, столько же - от 5000 до 10 000 рублей, 12% рассчитывают на расходы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, 7% готовы потратить на подарки от 15 тысяч до 20 тысяч рублей и только 5% - больше 20 тысяч рублей, 17% затруднились с ответом.
В ходе исследования его участникам также предлагалось выбрать несколько вариантов ответов о местах приобретения подарков на Новый год и продуктов для праздничного стола.
Наиболее популярным выбором стали обычные розничные магазины – там покупали или собирались покупать подарки 64% граждан. Около трети ответов (32%) пришлось на маркетплейсы, каждый пятый (20%) выбрал интернет-магазин. Выбор 11% граждан упал на предновогодние ярмарки и рынки.
Что касается мест покупки продуктов к новогоднему столу, подавляющее большинство (80%) выбрали розничные магазины, около 36% собираются закупаться на продуктовых рынках. Всего 8% ответили, что покупают продукты для новогоднего стола в онлайн-магазинах, и 6% - на маркетплейсах.
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ОбществоРоскачествоНовый год
 
 
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